Geolier, rapper di Sanremo 2024, svela il desiderio di portare Napoli in ogni angolo del mondo

Geolier trionfa a Sanremo 2024 con il brano ‘I p’ me, tu p’ te’

Il cantante napoletano Geolier ha conquistato il primo posto nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 con il suo brano ‘I p’ me, tu p’ te’. Non solo ha ottenuto un grande successo in Italia, ma il suo brano è già presente nelle classifiche mondiali. Durante la conferenza stampa, Geolier ha dichiarato: “Voglio portare Napoli in qualsiasi posto del mondo. La classifica mondiale non è mai stata nella mia visuale, sono felice ed è tutto merito delle persone. Io alla fine faccio solo le canzoni”.

Geolier si prepara per la serata dei duetti

Questa sera, Geolier si prepara per la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2024. Salirà sul palco insieme a D’Alessio, Luché e Gué, con i quali canterà rispettivamente ‘Chiagne’, ‘O’ primmo ammore’ e ‘Brivido’. Sarà una serata emozionante, in cui il cantante napoletano avrà l’opportunità di collaborare con artisti di grande talento.

‘Chiagne’: il brano rifiutato l’anno scorso

Secondo indiscrezioni, il brano ‘Chiagne’ sarebbe stato rifiutato l’anno scorso al Festival di Sanremo. Tuttavia, Geolier ha smentito questa notizia, affermando che il brano non è mai stato presentato: “In realtà non è stato presentato – ha precisato l’artista – ci abbiamo pensato ma non era il momento giusto. L’anno scorso era il momento di Lazza. Doveva brillare lui, non c’era spazio per entrambi”. Geolier ha dimostrato grande rispetto per gli altri artisti e ha saputo aspettare il momento giusto per presentare il suo brano.

Durante la conferenza stampa, Geolier ha anche parlato di Daniele, un ragazzo di Arzano morto di tumore a soli 17 anni, al quale ha dedicato il suo Sanremo: “Gli ho fatto una promessa, la sappiamo solo io e lui. Spero di mantenerla”. Queste parole testimoniano l’umanità e la sensibilità dell’artista napoletano, che ha trovato nell’amore per la musica un modo per esprimere le sue emozioni e rendere omaggio a chi non c’è più.

Geolier continua a conquistare il pubblico con la sua musica e la sua autenticità. Il suo successo a Sanremo 2024 è solo l’inizio di una promettente carriera che lo porterà a diffondere la sua arte in tutto il mondo.

