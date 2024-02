Geolier si vendica a Sanremo 2024: “Ora fischiamo noi”

Geolier torna a Napoli e si prende la sua rivincita

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, il rapper Geolier è tornato nella sua città natale, Napoli, e è stato accolto da una folla entusiasta nel quartiere popolare di Rione Gescal. I fan e gli abitanti del quartiere hanno bloccato praticamente le strade per festeggiare il loro beniamino per tutta la notte. Durante la settimana del Festival, Geolier è stato oggetto di pressione mediatica e ha ricevuto fischi dal pubblico del Teatro Ariston. Tuttavia, il rapper ha deciso di rispondere con una vendetta simbolica. Su social media è apparso un video in cui Geolier, insieme ai suoi sostenitori, ha dichiarato: “Dato che ci hanno fischiato, ora fischiamo noi contro di loro“. Mentre pronunciava queste parole, è iniziata un’ondata di fischi, simbolicamente diretti verso la platea che lo aveva contestato dopo la sua vittoria nella serata delle cover.

I fischi durante la performance di Geolier

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, dedicata alle cover, Geolier ha trionfato esibendosi in un medley che includeva Brivido, O’ primmo amore e Chiagne insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Tuttavia, quando il conduttore Amadeus ha annunciato il suo nome, si sono levati alcuni fischi dal pubblico del Teatro Ariston. Tuttavia, questi fischi potrebbero non essere stati un vero segno di disapprovazione nei confronti del rapper napoletano, ma piuttosto un sostegno ad Angelina Mango e al legame della manifestazione con Pino Mango. È comune che il pubblico dell’Ariston manifesti il proprio dissenso verso scelte che possono sembrare distanti dai gusti del pubblico presente, evidenziando così la disparità di gusti. È importante sottolineare che l’Ariston non riesce sempre a rappresentare appieno il pubblico del rap e della nuova scena musicale, poiché i gusti della platea sono diversi. Un esempio di questo è l’esibizione del famoso rapper americano Eminem sul palco dell’Ariston nel lontano 2001, quando fu fischiato e non compreso perché cantava un genere musicale che non apparteneva alla cultura popolare italiana.

Geolier conquista il secondo posto a Sanremo 2024

Nonostante i fischi ricevuti, Geolier ha ottenuto un grande successo al Festival di Sanremo 2024, conquistando il secondo posto nella classifica finale. La sua performance è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, dimostrando il suo talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con la sua musica. Geolier ha portato il suo stile napoletano al Festival, portando un tocco di autenticità e originalità alla manifestazione. La sua presenza ha contribuito a rendere il Festival di Sanremo un evento più inclusivo, aprendo le porte alla nuova scena musicale e dimostrando che il rap può trovare spazio anche in un contesto tradizionale come quello di Sanremo. La sua performance è stata un momento di grande energia e passione, che ha conquistato il pubblico e ha dimostrato il talento di Geolier come artista.

