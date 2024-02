Geolier svela in video la verità sulla sua “fuga” da Napoli

Geolier confessa la finta fuga a Los Angeles dopo il Festival di Sanremo 2024

Il rapper Geolier ha finalmente rivelato la verità sulla sua presunta fuga a Los Angeles dopo il Festival di Sanremo 2024. Dopo aver messo una storia su Instagram che sembrava provenire dalla città californiana, Geolier ha confessato di essere rimasto a Napoli.

Un’ondata di affetto e attenzioni

Tornato nella sua città natale, Geolier è stato travolto da un’ondata di affetto e attenzioni da parte dei suoi fan. La sua presunta fuga a Los Angeles aveva suscitato grande curiosità e interesse, ma alla fine il rapper ha deciso di svelare la verità.

“Non ce la facevo più…”

Durante la presentazione di ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’, la competizione musicale dedicata al mondo delle ‘barre’ prodotta da Fremantle e disponibile su Netflix, Geolier ha ammesso di aver mentito sulla sua fuga a Los Angeles. Ha spiegato che la pressione e lo stress del Festival di Sanremo erano diventati insostenibili per lui, e aveva sentito il bisogno di prendersi una pausa.

“Non ce la facevo più… Avevo bisogno di staccare la spina e ritrovare me stesso. Ho deciso di creare un po’ di mistero attorno alla mia fuga, ma alla fine ho capito che era giusto essere sincero con i miei fan” ha dichiarato Geolier durante la presentazione.

Nonostante la sua finta fuga, Geolier ha ricevuto un’enorme quantità di supporto e affetto dai suoi fan, dimostrando ancora una volta la sua popolarità e il suo impatto nella scena musicale italiana.

L’attesa per ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’ è alta, e i fan di Geolier non vedono l’ora di vederlo in azione nella competizione. La serie, che mette alla prova le abilità dei rapper italiani, promette di essere un successo e di offrire una piattaforma per scoprire nuovi talenti nel mondo delle ‘barre’.

In conclusione, Geolier ha ammesso di aver mentito sulla sua fuga a Los Angeles dopo il Festival di Sanremo 2024. Tornato a Napoli, è stato accolto con grande affetto dai suoi fan. La sua partecipazione a ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’ su Netflix è molto attesa, e i fan non vedono l’ora di vedere il rapper in azione.

