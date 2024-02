“George e Amal Clooney accolgono un adorabile cucciolo di San Bernardo nella loro famiglia”

Amal e George Clooney si trasferiscono in Francia

Amal e George Clooney, celebre coppia di attori e attivisti, sembrano aver deciso di dire addio alla loro mega villa sul Lago di Como. Secondo quanto riportato dal magazine Paris Match, i due hanno acquistato una dimora storica nel Sud della Francia, precisamente a Brignoles, a 50 km a nord di Tolone. La nuova residenza si estende su 200 ettari di terreno e offre tutti i comfort, compresi campi da tennis e piscine.

Un nuovo membro nella famiglia Clooney

In questa nuova fase della loro vita, Amal e George Clooney hanno anche deciso di adottare un cucciolo di San Bernardo. Il piccolo cane, di nome Nelson, è un concentrato di tenerezza, con il suo pelo folto e il suo carattere dolce. Tuttavia, sorge spontanea una domanda: perché scegliere una razza di cane tipica delle alte montagne se si vive nel Sud della Francia? E perché non dare l’esempio, sfruttando la loro visibilità, e adottare un cane da un canile, dimostrando che è il posto giusto per trovare un compagno a quattro zampe e offrirgli una vita felice e piena d’amore?

Cosa sapere sul cane San Bernardo

Il San Bernardo è una delle razze di cani di taglia più grande, con i maschi adulti che possono raggiungere tranquillamente i 100 kg di peso. Questi cani di origine svizzera sono noti per la loro pazienza, tranquillità ed equilibrio: raramente si agitano o abbaiano, il che li rende adatti alle famiglie con bambini. Come riportato dal portale ZooPlus, “la storia del San Bernardo è legata all’Ospizio nel passaggio del Colle San Bernardo. Dal XVII secolo, i monaci allevavano cani di taglia grande per protezione e soccorso. I San Bernardo sono famosi soprattutto come cani da valanga e nel corso degli anni hanno salvato diverse vite umane”. È evidente che per questa razza è fondamentale avere la possibilità di vivere in un ambiente naturale: non è adatta a vivere in appartamenti o in città. Inoltre, essendo originariamente un cane da montagna, non tollera bene le alte temperature e ha bisogno di un clima fresco o temperato. Per quanto riguarda i costi, un cucciolo di San Bernardo (con tutta la documentazione necessaria) viene generalmente venduto a non meno di 1000 euro.

In conclusione, Amal e George Clooney sembrano aver scelto una nuova destinazione per le loro vacanze estive, trasferendosi in una dimora storica nel Sud della Francia. Insieme a loro, c’è anche il nuovo membro della famiglia, il dolce cucciolo di San Bernardo di nome Nelson. Nonostante la scelta di questa razza possa sembrare insolita per il clima del Sud della Francia, è importante ricordare che il San Bernardo ha bisogno di vivere in un ambiente fresco o temperato. Speriamo che la famiglia Clooney possa godere di momenti felici e rilassanti nella loro nuova dimora, insieme al loro affettuoso compagno a quattro zampe.

