Geriatria accogliente: reparti aperti ai parenti con menù personalizzato

Proposte per migliorare l’assistenza agli anziani

Il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Andrea Ungar, ha presentato alcune proposte per migliorare l’assistenza agli anziani durante un’audizione presso la X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato. Secondo Ungar, i reparti di Geriatria dovrebbero essere simili a quelli pediatrici, con orari di visita più flessibili e aperti ai parenti e amici. Inoltre, si chiede di rivedere i menù nei reparti di Geriatria per adattarli alle esigenze degli anziani che necessitano di un’assunzione maggiore di proteine.

Cambio di paradigma nell’assistenza agli anziani

Durante l’audizione, Ungar ha sottolineato la necessità di un cambio di paradigma nell’organizzazione dell’assistenza agli anziani, a partire dalle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e dai pronto soccorso. Si ritiene necessaria la presenza del geriatra nelle Rsa per garantire standard di cura e assistenza adeguati e uniformi, mentre i pronto soccorso rappresentano un fattore di rischio per gli anziani a causa dei lunghi tempi di attesa e di una presa in carico non adeguata. Si propone quindi di ridurre i ricoveri non necessari e di trattare gli anziani il più possibile a domicilio, integrando le figure professionali dei pronto soccorso con esperti di geriatria.

Un nuovo modello di assistenza domiciliare

La Sigg propone l’adozione di un nuovo modello di assistenza domiciliare chiamato “ospedale senza muri”. Questo modello prevede l’utilizzo di squadre mobili di pronto intervento che portano diagnosi e cure dall’ospedale direttamente a casa del paziente. Un esempio di questo modello è il Girot (Gruppo di intervento rapido ospedale territorio) nato a Firenze, che ha già dimostrato di essere efficace nel ridurre i ricoveri e la mortalità degli anziani. Questo modello potrebbe diventare lo standard nazionale e migliorare effettivamente la qualità dell’assistenza agli anziani.

In conclusione, le proposte presentate da Andrea Ungar durante l’audizione presso il Senato mirano a migliorare l’assistenza agli anziani, rendendo i reparti di Geriatria più simili a quelli pediatrici, garantendo la presenza del geriatra nelle Rsa e integrando le figure professionali dei pronto soccorso con esperti di geriatria. Inoltre, si propone l’adozione del modello dell’ospedale senza muri per fornire cure e diagnosi a domicilio. Queste proposte potrebbero contribuire a migliorare la qualità della vita degli anziani e a garantire loro un’assistenza adeguata e personalizzata.

