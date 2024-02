GF 38° puntata: nominati finale, eliminato, Alfonso asfalta i Perletti

Grande Fratello: Polemiche e confronti nella 38esima puntata

La 38esima puntata del Grande Fratello è iniziata con Alfonso Signorini che ha annunciato l’arrivo dei candidati alla finale. Subito è scoppiata una discussione tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni riguardo a una gita al ristorante, scatenando nuove polemiche. Fiordaliso ha consigliato a Maddaloni di chiedere scusa, mentre Signorini ha rimproverato il concorrente. Successivamente, Federico Massaro ha affrontato varie critiche da parte degli altri coinquilini, raccontando la sua storia familiare.

“Mio nonno è stato un pezzo dell’Italia, ma non ne posso parlare troppo. Chi è? Non so se si può dire, ma è stato il direttore generale di una compagnia italiana importante. Mio padre è stato un regista e designer. Mia madre una donna colta, che è stata anche male”

Grande Fratello: Confronti e difese tra i concorrenti

La serata ha proseguito con Greta Rossetti che ha ricevuto una sorpresa, scatenando polemiche online sul presunto conoscere in anticipo dell’evento. Si è tornati a discutere sull’episodio imbarazzante di Rosy Chin durante le nomination, difesa da Signorini e Fiordaliso. Simona Tagli è stata oggetto di commenti irrispettosi da parte di Alessio Falsone, ma ha ricevuto il sostegno di Signorini per essere giudicata come individuo.

Grande Fratello: Eliminazioni e strategie per la finale

Nella fase successiva, Stefano Miele è stato eliminato con il 13% dei voti, mentre Beatrice Luzzi è finita al televoto insieme a Grecia Colmenares. Si è poi svolta la catena di salvataggio per determinare i concorrenti al televoto finale, con Anita che ha iniziato salvando Giuseppe e così via. Beatrice e Grecia sono state automaticamente al televoto, mentre altri concorrenti sono stati scelti tramite le nomination.

Conclusioni

La puntata ha visto confronti accesi, difese e strategie per la finale emergere tra i concorrenti del Grande Fratello. Le dinamiche all’interno della casa continuano a evolversi, portando tensioni e emozioni forti tra i partecipanti. Resta da vedere chi riuscirà a conquistare un posto nella finale e a emergere come vincitore di questa edizione del reality show.

