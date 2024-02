GF: Alfonso Luzzi sotto accusa per comportamento violento, Varrese sconvolta

Nuovo scontro tra Beatrice e Massimiliano al Grande Fratello

Stasera, al Grande Fratello, si è verificato un nuovo confronto tra Beatrice e Massimiliano. L’attrice ha ribadito di aver subito da lui offese e insulti, e ha deciso di nominarlo. Il pubblico a casa ha applaudito questa sua decisione. Nonostante le dichiarazioni di Varrese di non voler più dedicare energie a Luzzi, i fatti dimostrano il contrario. Infatti, spesso si lascia andare a insulti e pesanti accuse nei suoi confronti.

Accuse e reazioni del pubblico

Durante il confronto, Beatrice ha accusato Massimiliano di aver commesso “cose gravi” e di aver avuto atteggiamenti violenti. Il conduttore, Alfonso Signorini, ha fatto notare a Luzzi che le sue parole potrebbero essere esagerate. Ha anche ricordato all’attrice il momento in cui, scherzando, ha toccato in faccia Giuseppe. Tuttavia, Signorini stesso ha ripreso Varrese più volte per i suoi atteggiamenti, lanciando ultimatum e riconoscendo i suoi errori. In questa occasione, invece, ha preferito salvare l’immagine di Massimiliano e affossare Beatrice, andando contro il volere del pubblico.

Il pubblico da casa è furioso per la scena che si è creata. Tuttavia, ciò che è accaduto stasera ha reso Beatrice ancora più forte agli occhi dei telespettatori. Molti si stanno ribellando contro il programma, accusando tutti di aver mandato di nuovo Beatrice al massacro. Nonostante tutto, l’attrice continua a reggere il programma e le percentuali del televoto parlano chiaro. Al ritorno di Massimiliano in salotto, i suoi amici, Perla Vatiero e Marco Maddaloni, si sono alzati in piedi applaudendo. Poco dopo, anche Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri si sono alzati soddisfatti.

Polemiche e sostegno a Beatrice

Alfonso ha accusato Beatrice di parlare del passato, ma poi è tornato sul gesto rivolto a Garibaldi. Il pubblico sta addirittura chiedendo di far uscire Massimiliano dalla Casa di Cinecittà dopo questo massacro in diretta. È evidente che si è cercato di santificare Massimiliano e di screditare Beatrice. Inoltre, Luzzi ha ricevuto altri insulti da Paolo una volta rientrata in salotto. Questo atteggiamento ha reso Beatrice ancora più forte fuori dalla Casa di Cinecittà.

La scena surreale di stasera, con Alfonso che si è rimangiato le sue stesse parole e migliaia di telespettatori che da mesi chiedono la squalifica di Massimiliano per i suoi atteggiamenti, ha scatenato la rabbia del pubblico. È stato ricordato solo l’attacco di Beatrice, ma non quelli che lei continua a subire ogni giorno, come quello di Paolo in diretta stasera. Inoltre, si è unita al gruppo Perla Vatiero, che si è lasciata andare a consigli, ridendo e prendendo in giro Beatrice. Il pubblico è furioso perché Signorini ha affossato una concorrente che ha retto il programma e tutte le puntate in diretta da settembre.

