“GF Cesara-Alfonso: Vittorio si schiera con Luzzi in un gioco spietato”

Vittorio Menozzi torna al Grande Fratello per un confronto con Beatrice Luzzi e Greta Rossetti

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Vittorio Menozzi fa il suo ritorno nella Casa per affrontare i suoi ex coinquilini, in particolare Beatrice Luzzi e Greta Rossetti. Alfonso Signorini, il conduttore del programma, sottolinea che non è giusto attribuire la colpa a qualcuno. La decisione di eliminazione spetta al pubblico attraverso il televoto. In questo caso, il pubblico ha giudicato negativamente il comportamento di Vittorio nei confronti di Beatrice negli ultimi giorni. Tuttavia, ciò non significa che la colpa debba essere attribuita interamente a Beatrice.

La discussione sulla responsabilità dell’eliminazione di Vittorio

Nella Casa di Cinecittà si è scatenata una discussione sulla responsabilità dell’eliminazione di Vittorio. Signorini inizialmente difende Beatrice, sostenendo che la sua reazione è giustificata. Tuttavia, Perla Vatiero insiste sul fatto che Beatrice avrebbe dovuto proteggere Vittorio durante la settimana in cui era al televoto, considerando che è un personaggio amato dal pubblico. Ma perché Beatrice dovrebbe essere responsabile di tutto ciò e subire così tante critiche?

Beatrice si difende sottolineando che sono stati Anita e Giuseppe a votare per Vittorio, creando tutto questo caos insieme a Perla. Beatrice afferma di aver sempre protetto Vittorio, non lo ha mai nominato e non l’avrebbe mai fatto a causa dell’affetto e della stima che prova per lui. Tuttavia, riconosce che c’era una ferita tra loro. Beatrice crede che il comportamento di Vittorio nella Casa abbia influenzato negativamente la sua permanenza. Non ha mai lasciato Vittorio libero di fare ciò che voleva, ma questo non significa che non lo stimi. Vittorio ha giocato molto da solo.

Accuse e difese tra Greta e Simona

Greta diventa il centro dell’attenzione quando Simona Tagli la accusa di aver cercato di sedurre Vittorio. Greta si difende sottolineando che è offensivo sentire le persone parlare del suo aspetto fisico in quel modo. Tuttavia, Simona sostiene che il problema non sono le curve di Greta in sé, ma come le usa. Letizia Petris e Rosy Chin difendono immediatamente Greta. Simona afferma che Greta ha usato le sue curve come strategia per avvicinare Vittorio al suo gruppo e allontanarlo da Beatrice.

È interessante notare che coloro che difendono Greta ora avevano criticato il suo comportamento con Sergio e Vittorio in passato. Ad esempio, Anita aveva giudicato negativamente il comportamento poco chiaro di Greta con i due coinquilini. Tuttavia, la clip in cui Anita e altri parlano male di Greta non viene trasmessa. Questi concorrenti corrono in suo soccorso per andare contro chi è dalla parte di Beatrice. Simona ammette di aver cambiato idea su Beatrice dopo aver vissuto nella Casa e di aver capito che alcune persone stanno rendendo difficile la sua esperienza. Signorini critica Simona in diretta, facendo notare che anche lei ha lavorato in TV sfruttando le sue curve.

In conclusione, il Grande Fratello è un gioco in cui il pubblico decide chi deve essere eliminato e chi deve rimanere. Non è giusto attribuire la responsabilità delle conseguenze a Beatrice o a qualcun altro. Vittorio torna nella Casa e ammette che la colpa dell’eliminazione è solo sua. Smentisce le teorie del gruppo su Beatrice e afferma di essere orgoglioso di ciò che ha fatto e del legame che ha con lei. Alla fine, Greta e Beatrice si abbracciano dopo la partenza di Vittorio.

