GF: Fiordaliso snobba Sanremo e lancia un appello per Beatrice

Fiordaliso sostiene Beatrice Luzzi dopo l’abbandono del Grande Fratello

L’abbandono di Fiordaliso dalla Casa del Grande Fratello ha sorpreso tutti, ma la cantante è stata pronta a esprimere il suo sostegno nei confronti di Beatrice Luzzi. In un gesto inaspettato, Fiordaliso ha invitato i fan a sostenere Beatrice e a portarla in finale.

Durante la puntata successiva all’abbandono, Beatrice ha affrontato una nomination difficile e ha dovuto affrontare anche alcune parole dure. In confessionale, si è sfogata e ha minacciato di lasciare il programma a causa del trattamento che sta ricevendo. Tuttavia, molti le stanno mostrando sostegno, non solo fan e amici, ma anche altri personaggi dello spettacolo.

Fiordaliso ha voluto esprimere le sue prime parole di conforto per l’amica, invitando i fan a sostenerla e a non mollare. Nonostante l’appello di Beatrice di essere eliminata, la cantante ha invitato i fan a salvarla.

Beatrice Luzzi decide di dedicare una canzone a Fiordaliso

Dopo essersi ripresa, Beatrice ha deciso di fare una dedica speciale a Fiordaliso. Insieme a Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Rosy Chin, ha cantato una canzone della cantante. In un’intervista a X, Beatrice ha confessato di aver snobbato Sanremo per seguire Fiordaliso e fare il tifo per “la rossa del suo cuore”.

Il sostegno a Beatrice Luzzi dopo la puntata difficile

Dopo la puntata, molti hanno temuto che Beatrice potesse abbandonare il programma a causa della sua reazione emotiva. Tuttavia, la concorrente ha ricevuto molto sostegno da parte dei fan e degli amici. C’è stato persino un messaggio di sostegno dall’America, che ha espresso delusione per la mancanza di obiettività.

Lo staff di Beatrice ha chiarito che il suo ex compagno si è assicurato che lei stesse bene. Nonostante il caos sui social e i commenti a favore di Beatrice, sembra che l’ipotesi dell’abbandono sia stata archiviata. Sarà interessante vedere se il programma cambierà rotta a seguito di tutto ciò e se continuerà a trattare Beatrice in questo modo. Nel frattempo, sembra che il sostegno nei suoi confronti stia aumentando.

