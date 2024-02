GF: furiosa lite tra Beatrice e Vittorio. Lui vorrebbe abbandonare la relazione.

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi: il rapporto si incrina

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sembra essere sempre più teso dopo gli eventi della puntata del 5 febbraio. Da quel momento, i due non si sono più confrontati e a malapena si salutano nella Casa del Grande Fratello.

Durante la puntata, Vittorio ha deciso di prendere pubblicamente le distanze dall’attrice, ritrattando ciò che aveva detto nelle clip. Questo ha umiliato e bersagliato Beatrice, che ha avuto una discussione anche con Alfonso Signorini in confessionale e successivamente con gli autori. Nonostante il suo malessere, Vittorio ha pensato solo a se stesso e alla “brutta situazione in cui lo aveva messo”. Questo comportamento ha portato alla perdita di stima e fiducia da parte di Beatrice, che ha deciso di interrompere il loro rapporto e ignorarlo completamente.

Il litigio e le conseguenze

Da qualche giorno, Vittorio ha mostrato il suo dispiacere per la situazione, ma non riesce a capire cosa abbia portato Beatrice a prendere questa decisione, ritenendo di non aver fatto nulla di sbagliato. Tuttavia, ha sempre evitato il confronto, fino alla notte tra il 9 e il 10 febbraio.

Secondo indiscrezioni, sembra che ci sia stato un litigio importante tra i due, anche se la pagina ufficiale del Grande Fratello non ha pubblicato alcun video a riguardo. Amedeo Venza ha dato la notizia, aggiungendo che la lite è stata così intensa che Menozzi ha espresso il desiderio di lasciare la Casa perché si sente oppresso. Questa mattina, Vittorio ha anche rivelato a Greta Rossetti di non sapere come comportarsi e che secondo lui spetta a Beatrice fare il primo passo.

Le conseguenze per Vittorio

Dopo settimane in cui Vittorio dava ragione a chiunque si trovasse di fronte, ora si è trovato a dover fare una scelta e, pensando di fare una bella figura, ha deciso di tradire colei che lo ha sempre sostenuto. Probabilmente ora si sta pentendo molto e si nota come il suo umore sia notevolmente peggiorato.

Nel frattempo, Greta sta cercando in tutti i modi di sfruttare questa situazione per avvicinarsi il più possibile a Vittorio e ottenere le clip che tanto desidera.

La situazione tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Sarà interessante vedere come si evolveranno gli eventi e se i due riusciranno a trovare un modo per riappacificarsi.

