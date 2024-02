GF: Mirko e Alessio squalificati, annientano Perla & Co. – Anita esclusa

Mirko Brunetti difende Beatrice Luzzi al Grande Fratello

La situazione nella Casa del Grande Fratello sembra essere fuori controllo per Beatrice Luzzi. La concorrente si trova spesso a dover affrontare l’ostilità del gruppo, con pochi amici che intervengono a suo favore. Tuttavia, c’è una persona che si è schierata dalla sua parte: Mirko Brunetti.

Durante l’ultima puntata del reality show, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Marco Maddaloni attaccava duramente Beatrice durante una gita. Ciò che ha sconvolto il pubblico è stato il comportamento del resto del gruppo, che si è unito all’attacco e ha applaudito contro di lei.

L’unico che sembra non aver preso parte a questo comportamento è stato Giuseppe Garibaldi. Si pensa che il concorrente calabrese, attualmente sotto controllo medico dopo un malore, non abbia apprezzato l’atteggiamento del gruppo. Tuttavia, il discorso di Signorini non ha avuto l’effetto sperato durante la puntata.

Infatti, i concorrenti, in particolare Perla Vatiero, hanno continuato ad attaccare Beatrice. Non solo, l’hanno anche mandata in nomination, dimostrando di essere ancora un branco. Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata dopo la puntata, quando Mirko Brunetti è intervenuto.

Mirko è entrato nella Casa come ospite per risolvere alcune questioni personali con Perla, ma ha anche preso in mano la situazione. Ha abbracciato Beatrice e ha cercato di far capire agli altri concorrenti gli errori che stavano commettendo nel prendere di mira una sola persona. Nonostante le giustificazioni di Marco Maddaloni, Brunetti non ha insistito su ciò che stava accadendo fuori dalla Casa.

Mirko ha dimostrato la sua umanità e ha ricevuto applausi dal pubblico. Ha anche avuto una discussione con Perla, che ha cercato di consigliare Beatrice di lavorare su se stessa. Mirko ha risposto fermamente a Perla, sottolineando che non è compito suo dare consigli di psicologia.

Anita Olivieri rischia la squalifica al Grande Fratello?

Anche il confronto tra Anita Olivieri e il suo ex fidanzato Edoardo ha sollevato polemiche al Grande Fratello. Durante il confronto, Edoardo ha passato un biglietto ad Anita, che si è emozionata nel rivederlo dopo cinque mesi. Tuttavia, i telespettatori hanno notato che si trattava di qualcosa di diverso.

Quando Anita è tornata in salotto, si è seduta sul divano e ha iniziato a leggere il biglietto, che sembrava essere stato passato come un fazzoletto. È noto che non è consentito portare oggetti dall’esterno alla Casa. Il pubblico è indignato e chiede la squalifica di Anita.

Edoardo avrebbe avuto tutto il tempo per parlare con Anita senza bisogno di un biglietto. Si sospetta che ci sia qualcosa scritto sul percorso di Anita nella Casa. La concorrente era già stata punita in passato per aver ricevuto un biglietto dalla madre. Alfonso Signorini l’aveva mandata direttamente al televoto.

Ora, il pubblico chiede che venga presa una decisione riguardo alla situazione di Anita e alla sua permanenza nel Grande Fratello.

