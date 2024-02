GF notte: Vittorio si fa beffa di Beatrice, ma il suo gioco ha conseguenze impreviste

Grande Fratello: Nuovi concorrenti e l’abbandono di Fiordaliso

Nella puntata di lunedì 5 febbraio del Grande Fratello, sono entrati due nuovi concorrenti, mentre la cantante Fiordaliso ha deciso di abbandonare il programma. Tuttavia, il momento più intenso è stato lo scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Dopo essere stata oggetto di critiche durante la puntata, l’attrice ha minacciato di abbandonare il reality show.

La difficile puntata di Beatrice Luzzi

La puntata è stata particolarmente difficile per Beatrice Luzzi, che è stata nuovamente al centro delle dinamiche del programma. Tuttavia, tutto sembrava unidirezionale, con la produzione che non ha trasmesso i comportamenti inappropriati di Varrese nei confronti dell’attrice. Luzzi è stata anche rimproverata per aver definito Varrese “poco equilibrato”, e sia il conduttore che gli opinionisti e gli altri concorrenti si sono schierati contro di lei. Addirittura, il suo amico Vittorio Menozzi ha deciso di dissociarsi pubblicamente da lei.

Durante la nomination, Luzzi ha deciso di affrontare pubblicamente Alfonso Signorini, il conduttore del programma. Ha criticato il modo in cui viene trattata pubblicamente e la pressione psicologica a cui è sottoposta da ben 5 mesi. Nonostante ciò, sembra che Alfonso non abbia compreso la situazione, definendo Luzzi “egocentrica”. Così, Beatrice ha chiesto al suo pubblico di farla uscire.

La pantomima di Vittorio

Subito dopo la puntata, l’attenzione si è concentrata su Vittorio, che anziché preoccuparsi del benessere di Luzzi, ha preferito fare una sceneggiata e piangere disperato perché si è trovato in una situazione scomoda a causa di Beatrice. Gli altri concorrenti sono stati orgogliosi del fatto che si sia dissociato da lei e soddisfatti che non abbia più il suo amico al suo fianco.

Greta Rossetti ha consolato Vittorio, sostenendo che loro sono puri e diversi dagli altri concorrenti, e che non dovrebbero essere messi in situazioni del genere. Secondo lei, Vittorio non dovrebbe sentirsi in colpa nei confronti di Beatrice, ma anzi, ha fatto bene a prendere le distanze da lei perché “lei lo fa diventare ciò che non è”.

Beatrice delusa e il sostegno di Stefano Miele

Beatrice, invece, si è rifugiata in piscina, lontana da tutti. È molto arrabbiata perché ha ricordato che il programma ha voluto sottolineare quanto lei sia esagerata nei confronti di Massimiliano, ma si tratta dello stesso programma che due mesi fa l’aveva richiamata per i suoi atteggiamenti eccessivi. Stefano Miele è andato a consolarla, mostrandole il suo sostegno. Anche lui ritiene che ci sia stato un vero e proprio massacro nei confronti di Beatrice e si è sentito impotente perché non è riuscito a difenderla. L’attrice sembra non voler mollare e si mostra forte, tanto che è riuscita ad affrontare nuovamente Massimiliano, sottolineando quanto sia protetto e quanto lo proteggano.

Beatrice sta dicendo no a un sistema che la prende di mira continuamente, ma che allo stesso tempo non può fare a meno di lei, dato che le puntate e le dinamiche del programma ruotano interamente intorno al suo personaggio. Il modo in cui è stata trattata nella puntata del 5 febbraio ha lasciato tutti sgomenti e il web sta dimostrando un grande sostegno a Beatrice Luzzi.

