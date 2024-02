Ghali a Che tempo che fa: Pace per tutti, non contro nessuno - avvisatore.it

Ghali a ‘Che tempo che fa’: il messaggio di pace e condivisione

Durante la sua partecipazione a ‘Che tempo che fa’, Ghali ha ribadito l’importanza della pace e della condivisione, sottolineando che la pace non è qualcosa contro qualcuno, ma per tutti. In merito alle polemiche scaturite durante il Festival di Sanremo 2024 per il suo appello riguardante il conflitto in Medio Oriente, l’artista ha espresso con stupore: “E’ quello che abbiamo imparato a scuola ed è strano ritrovarsi in un mondo così“. Ha evidenziato come la condivisione sia fondamentale, affermando: “Qualsiasi cosa – il successo, tutti i beni, tutte le ricchezze che abbiamo – non sarebbero delle ricchezze se non possiamo condividerle“.

Ritorno alle origini: la riflessione di Ghali dopo Sanremo

Dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo con il medley ‘Bayna’ e ‘Casa Mia’, Ghali ha condiviso pensieri intimi riguardo al successo e alla necessità di ritrovare se stesso al di fuori della fama. Ha raccontato: “A un certo punto ero annebbiato da tutto il successo. Inizi a rotolare per inerzia, non hai tempo per ragionare, per fare una vita normale“. L’artista ha rivelato di aver sentito il bisogno di distaccarsi dalla musica per riconnettersi con la propria essenza, spiegando: “Ho dovuto fare i conti con la mia vita personale. Mi sono staccato un attimo dalla musica, volevo tornare alla mia essenza che perdi sotto i riflettori di tutti i giorni“.

L’arte come strumento di espressione e trasformazione

Per Ghali, l’arte rappresenta un mezzo di espressione e trasformazione fondamentale. Ha sottolineato: “L’arte è una valvola di sfogo, una stanza creativa per chi soffre e capisce che può trarre vantaggio dalle proprie sfortune. L’arte è l’unico modo che abbiamo per far diventare una pietra preziosa il nostro dolore“. Questa visione dell’arte come catalizzatore emotivo e strumento di trasformazione personale riflette la profondità delle riflessioni dell’artista sul potere dell’espressione creativa.

Ghali e il messaggio di pace per Gaza a Sanremo

Durante la sua esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo 2024, Ghali ha concluso con un forte messaggio: “Stop al genocidio“. Dopo aver interpretato il brano ‘Casa mia’, ha voluto sensibilizzare il pubblico sulla situazione nella Striscia di Gaza. Il cantante ha evidenziato la necessità di porre fine alla violenza e alla sofferenza in quella regione, con parole che hanno suscitato riflessioni profonde sul significato della pace e della solidarietà. Il suo impegno per portare avanti un messaggio di pace e giustizia sociale si è manifestato in modo tangibile durante la sua partecipazione al prestigioso evento musicale.

