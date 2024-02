Ghali esalta la sua Tunisia a Sanremo 2024

Ghali porta la sua performance ‘Italiano Vero’ sul palco di Sanremo 2024

Il talentuoso cantautore Ghali ha scelto di stupire il pubblico del Festival di Sanremo 2024 con una performance indimenticabile. Durante la serata cover, l’artista di origini tunisine ha proposto un medley dei suoi brani più amati, tra cui ‘Bayna’ e ‘Cara Italia’, per poi concludere con un omaggio al grande successo di Toto Cutugno, ‘L’italiano’. Dopo un caloroso applauso, Ghali si è congedato dal pubblico con un saluto speciale: “salam aleikum”.

‘Bayna’: il brano che mantiene la promessa di Ghali

Con la sua esibizione di ‘Bayna’, Ghali ha mantenuto la promessa fatta al pubblico dell’Ariston quando è stato ospite speciale del festival nel 2020. Prodotto dal talentuoso Ratchopper, che ha accompagnato il cantante sul palco, ‘Bayna’ (che in arabo significa “vederci chiaro”) è il brano d’apertura dell’album di Ghali, intitolato ‘Sensazione Ultra’ e pubblicato nel 2022. Questo brano ha ispirato anche il nome della barca di soccorso donata dall’artista all’organizzazione Mediterranea Saving Humans. Da quando è entrata in servizio lo scorso marzo, l’imbarcazione ha salvato la vita di ben 227 persone nel Mediterraneo, tra cui un neonato di soli due mesi, il più giovane mai tratto in salvo.

Le parole toccanti di ‘Bayna’ portate sul palco di Sanremo

Il testo della parte in arabo di ‘Bayna’, interpretato da Ghali durante la sua esibizione a Sanremo, racchiude un messaggio profondo e toccante. Ecco alcune delle parole che il cantante ha condiviso con il pubblico:

“La tristezza potrebbe aver preso il sopravvento su di me, il tempo è passato. Pensavi che la tua freddezza sarebbe stata eterna. Hai iniziato a incolparmi. Con l’anima della mia ombra ho volato alto. Anche se le nuvole erano cupe. Anche se sono stato sfortunato. Guardando negli occhi le persone che hanno tradito, non lo dimenticherò. Ma le mie intenzioni erano sempre buone. Dimmi solo che non lo sapevo. E i miei occhi non vedevano un percorso chiaro. Ma è chiaro ed evidente. Niente è impossibile. Ma è chiaro ed evidente. Questo non durerà per sempre”.

Con la sua performance coinvolgente e il suo messaggio di speranza, Ghali ha conquistato il pubblico di Sanremo 2024, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di emozionare.

