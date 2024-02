Ghali ospite di Fabio Fazio su Che Tempo Che Fa: guarda il video

Ghali a Che Tempo Che Fa: Riflessioni sull’importanza della pace e della condivisione

Ghali, ospite di spicco a Che Tempo Che Fa, ha affrontato diversi argomenti con Fabio Fazio, tra cui il suo passaggio a Sanremo 2024 e le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni sulla pace. Il cantante ha espresso il suo pensiero sull’importanza della condivisione, affermando:

“La pace è per tutti, è quello che abbiamo imparato a scuola, è strano ritrovarsi oggi in un mondo così. Ci hanno insegnato una cosa per tutta la vita e ad un certo punto sentiamo che non si può. Per me è la cosa più importante: qualsiasi cosa è da condividere.”

Ghali: il peso del successo e la ricerca della normalità

Durante la trasmissione, Ghali ha parlato anche del successo raggiunto in giovane età e delle conseguenze che ha avuto sulla sua vita. Ha raccontato:

“Da Sanremo sono successe tante cose, mi ritrovo in un momento che fa parte di un processo iniziato un anno fa, o anche di più. Dopo il mio successo del 2016 ho fatto tour e ho fatto uscire tanta musica, rotto tanti record e fatto delle bellissime cose, a un certo punto ero annebbiato da tutto.”

Ghali a Che Tempo Che Fa: l’arte come espressione del dolore e i trapper come nuovi cantautori

Nel corso della puntata, Ghali ha condiviso anche il suo pensiero sull’arte e sul ruolo che essa dovrebbe avere nella società contemporanea. Ha affermato:

“L’arte oggi è l’unico modo che abbiamo per far diventare una pietra preziosa il nostro dolore. Sento che le persone riescono a percepire questo perché lo sono veramente.” Inoltre, ha definito i trapper come i nuovi cantautori di oggi, suscitando dibattiti e riflessioni sul loro impatto nella scena musicale attuale.

