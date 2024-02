Ghali risponde alle polemiche su “stop al genocidio”: “Era necessario affrontare l’argomento”

Ghali risponde alle polemiche sul suo appello contro la guerra

Il rapper Ghali ha deciso di affrontare le controversie scaturite dalle sue esibizioni al Festival di Sanremo e durante la puntata di Domenica In con Mara Venier. Dopo la polemica che si è scatenata intorno a lui, il cantante ha deciso di esprimersi su Instagram e Twitter.

In un post pubblicato su Instagram, Ghali ha condiviso alcune foto riassuntive del Festival di Sanremo, tra cui scatti con sua madre, mentre firmava autografi e faceva foto con i fan. Il post è stato accompagnato da una didascalia che recitava: “Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c’è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne”. Queste parole sono state una chiara risposta alle polemiche degli ultimi giorni.

Mara Venier commenta la censura a Dargen D’Amico e Ghali

Dopo la controversia che ha coinvolto Dargen D’Amico e Ghali durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha deciso di commentare l’accaduto. Secondo la conduttrice, i due artisti erano liberi di esprimersi, ma mancava il tempo per farlo adeguatamente.

L’appello contro la guerra di Ghali fa arrabbiare la Rai

Durante la sua esibizione al Festival di Sanremo, Ghali ha pronunciato tre parole che hanno scatenato una vera e propria tempesta mediatica: “Stop al genocidio”. Queste parole hanno attirato l’attenzione non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, finendo sulle pagine del Guardian e di altre testate di portata mondiale.

L’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, ha definito queste parole “vergognose”, sostenendo che siano state pronunciate in un contesto inappropriato e con l’unico scopo di diffondere odio.

Nonostante le polemiche, Ghali spera che la questione possa essere considerata chiusa. Tuttavia, non resta che aspettare e vedere come si svilupperanno gli eventi.

