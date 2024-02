Giambruno: Persona perbene, non un genio dell’amore

Andrea Giambruno: “Non sono un genio dell’amore, ma sono una persona perbene”

Durante la presentazione del libro “Sei un genio dell’amore e non lo sai” di Candida Morvillo, organizzata al Teatro Manzoni di Roma nel giorno di San Valentino, Andrea Giambruno ha condiviso alcune riflessioni sulla sua vita e sulle sue esperienze amorose. L’evento, moderato da Gaia Tortora, ha attirato un pubblico numeroso.

Giambruno ha sottolineato come tutti abbiano avuto delle problematiche nella vita, ma che lui ha trovato il modo di superarle. Ha poi parlato del rapporto con i genitori, affermando che da giovane si tende a criticarli, ma con il tempo si impara ad accettarli per quello che sono. Lui stesso spera che sua figlia possa giudicarlo per la persona che è. Ha sempre cercato di affrontare le sfide con onestà e ha voluto sottolineare che non è un genio dell’amore, ma una persona perbene. Nonostante ci siano persone che non gli sono simpatiche, ci sono anche molte persone che gli vogliono bene.

L’ex compagno della premier Meloni ha poi parlato dei suoi amori passati, affermando che ha vissuto esperienze amorose come tutti. Ha sottolineato che categorizzare le situazioni è sbagliato e che ha vissuto gli stessi amori che vorrebbe insegnare a sua figlia. Ha criticato coloro che cercano di spiegare come funzionano le cose nell’amore, affermando che le esperienze vanno fatte e vissute. Non è preoccupato per il futuro di sua figlia, perché sa che farà esperienze e soffrirà come tutti, ma questo non significa che non sarà una brava persona.

Giambruno ha poi parlato del rapporto genitori-figli, affermando che una volta che si sono impartiti determinati valori ai figli, è giusto lasciarli andare per prendere la propria strada. Ha sottolineato che da piccoli è difficile accettare i consigli dei genitori, ma con il tempo si capisce che avevano ragione. Ha poi parlato dell’amore per i figli, definendolo un amore incondizionato e univoco.

Infine, Giambruno ha fatto riferimento alle “crocerossine” dell’amore, un concetto presente nella cultura italiana che riguarda la volontà di salvare qualcuno senza che questa persona lo abbia richiesto. Ha affermato che non bisogna sottovalutare questa possibilità, perché ricevere aiuto da qualcuno non è sbagliato.

In conclusione, Andrea Giambruno ha condiviso con il pubblico le sue riflessioni sull’amore e sulla vita, sottolineando l’importanza di essere onesti con se stessi e di vivere le proprie esperienze senza paura.

