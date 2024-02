Giancarlo Magalli: tra ricordi dell’infanzia e amicizie nel mondo dello spettacolo

Infanzia sul set: un incontro con Gina Lollobrigida

Giancarlo Magalli, celebre conduttore televisivo italiano di 76 anni, si è recentemente raccontato in una lunga intervista al “Corriere della Sera”, svelando aneddoti curiosi della sua infanzia legata al mondo del cinema. Ricorda di essere stato portato sul set dal padre ispettore di produzione già dall’età di 4 anni, dove ha avuto l’occasione di interagire con grandi star come Ava Gardner e Humphrey Bogart. Un episodio particolare lo vede coinvolto in un gesto innocente su suggerimento dei macchinisti: mostrare il “cosino” alla bella Gina Lollobrigida, scambiandola per un’altra persona. Un’incredibile esperienza che ha segnato il suo percorso sin da piccolo.

Gli anni del liceo tra compagni illustri

Il percorso scolastico di Giancarlo Magalli lo ha visto frequentare il liceo dai padri gesuiti, dove ha condiviso le aule con future personalità di spicco come Mario Draghi, Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete. Ricorda con ironia Mario Draghi come un compagno secchione ma simpatico, capace di passare i compiti agli altri. Tuttavia, un episodio controverso lo ha portato a essere cacciato dal liceo e trasferito al collegio Nazareno, dove ha avuto modo di frequentare anche personaggi come Carlo Verdone e Christian De Sica, in un contesto che sembrava quasi un set cinematografico.

Dal cinema alla televisione: le prime esperienze lavorative

Dopo aver intrapreso diversi percorsi lavorativi nel mondo del cinema, Giancarlo Magalli ha raccontato di un primo lavoretto come segretario di produzione, collaborando addirittura con il leggendario Totò in tre film. È in questo contesto che ha avuto modo di conoscere Gianni Boncompagni, vicino di casa e figura di grande importanza nella sua vita. Boncompagni, con la sua ironia unica e la sua creatività, ha segnato il percorso professionale di Magalli, che non esita a definirlo una delle persone più influenti che abbia mai conosciuto. Grazie a Gianni Boncompagni, Magalli ha fatto ingresso nel mondo della radio, aprendo le porte a una nuova fase della sua carriera artistica.

Dai primi passi come animatore televisivo all’insegnamento a Fiorello

Le esperienze di Giancarlo Magalli si sono arricchite nel tempo, portandolo a intraprendere la carriera di animatore televisivo in un villaggio vacanze. È proprio in questo contesto che ha avuto modo di insegnare le basi dell’animazione a un giovane Rosario Fiorello, destinato a diventare una delle figure più note dello spettacolo italiano. Con il suo stile unico e divertente, Magalli ha lasciato un segno anche in coloro che sono stati suoi allievi, contribuendo alla formazione di nuovi talenti nel panorama televisivo.

Conflitti e delusioni nel mondo della televisione

Nonostante il successo e la lunga militanza nel mondo televisivo, Giancarlo Magalli ha vissuto momenti di conflitto e delusione, in particolare nei confronti della Rai. Dopo l’addio al programma “I fatti Vostri”, Magalli ha espresso il suo disappunto per il trattamento ricevuto dall’emittente pubblica, che sembrava averlo messo in disparte. Sentendosi poco considerato e sottovalutato, il conduttore ha manifestato la sua delusione per non aver ottenuto la visibilità e il rispetto che riteneva meritare dopo anni di impegno nel mondo dello spettacolo.

Riflessioni sul futuro e amicizie nel mondo della politica

Guardando al futuro, Giancarlo Magalli si è detto scettico riguardo al Festival di Sanremo, temendo che possa essere una “trappola mortale” per chi vi partecipa. Nonostante ciò, il conduttore ha espresso la sua ammirazione per Giorgia Meloni, con cui dichiara di avere un rapporto di stima e amicizia. Tuttavia, ha sottolineato la difficoltà nel farsi ascoltare dalle persone influenti nel mondo dello spettacolo e della politica, evidenziando le difficoltà e le dinamiche complesse che caratterizzano il mondo mediatico in cui opera.