Gianluigi Lembo in concerto al Frontemare Rimini: 1 marzo 2024

Il Frontemare Rimini ospiterà una serata straordinaria il 1° marzo con la presenza dell’eclettico Gianluigi Lembo, proveniente direttamente dalla celebre Taverna Anema & Core di Capri.

L’artista che ha incantato il mondo

Gianluigi Lembo vanta una carriera di prestigio, caratterizzata da duetti con artisti di fama internazionale come Katy Perry, Jennifer Lopez, Mario Biondi e Laura Pausini. Il suo tour invernale lo ha portato in varie destinazioni, dalle città italiane come Roma e Milano fino a mete esotiche come Dubai e Los Angeles.

Erede di una tradizione musicale

Erede artistico del leggendario Guido Lembo, Gianluigi porta avanti con passione e dedizione la tradizione musicale della sua famiglia. Ogni sera, regala al pubblico esibizioni live che spaziano dai grandi classici della musica napoletana a successi internazionali, il tutto condito con una buona dose di ironia.

Cena e spettacolo al top club

La serata al Top Club inizierà con una deliziosa cena alle 21:00, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra un menù appositamente preparato per gli amanti del pesce e della carne o un ricco buffet. Durante lo spettacolo di Gianluigi Lembo, i presenti potranno godersi la sua live performance, mentre dalle 23:30 il dj set di Sangio e Gianni Morri, accompagnati dalla talentuosa vocalist Carlotta Savorelli, darà il via alla festa.