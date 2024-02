Gianni Morandi festeggia 70 anni con uno spettacolo speciale: Teche Show

Gianni Morandi condurrà le serate speciali di Teche Show per celebrare i 70 anni della Rai

Secondo quanto riportato da Tv Blog, la Rai avrebbe scelto Gianni Morandi come conduttore delle serate speciali di Teche Show, dedicate a ripercorrere la storia del servizio pubblico italiano in occasione dei suoi 70 anni. L’artista, uno dei simboli della storia italiana, presenterà gli eventi che ripercorreranno le trasmissioni e i personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Il ritorno di Teche Show per animare le serate del mercoledì

La Rai avrebbe deciso di proporre il Teche Show per animare le serate del mercoledì, solitamente poco interessanti sul primo canale. Questa trasmissione, che ha già avuto un’anteprima ad agosto condotta da Flavio Insinna, verrà riproposta in più appuntamenti e questa volta sarà affidata a Gianni Morandi. L’obiettivo sarà quello di ripercorrere gli avvenimenti più significativi del mondo dello spettacolo Rai negli ultimi 70 anni, celebrando anche alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia dell’azienda.

Gianni Morandi ospite speciale a Sanremo?

Secondo quanto riportato da Dagospia, ci sarebbe una trattativa in corso per far partecipare Gianni Morandi come ospite speciale a Sanremo per una serata. Il cantante, che ha una grande familiarità con l’Ariston e in particolare con Amadeus, avrebbe già aiutato il direttore artistico nella conduzione dello scorso anno. Amadeus avrebbe contattato Morandi per fare una sorpresa ai telespettatori durante il festival.

La notizia è stata confermata durante la conferenza stampa dell’8 febbraio, quando Amadeus ha rivelato che Morandi sarà presente proprio questa sera a Sanremo.

