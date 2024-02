Giorgia Meloni visita Kiev, incontra Zelensky e partecipa al G7

Giorgia Meloni a Kiev: la visita ufficiale e il G7

La premier Giorgia Meloni è giunta a Kiev per una visita ufficiale, segnando la sua seconda presenza come capo del governo in Ucraina. Questo avvenimento coincide con il secondo anniversario dell’invasione russa nel Paese. Insieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Meloni partecipa al primo G7 sotto la presidenza italiana, con la partecipazione in collegamento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Meloni è arrivata a Kiev dopo un lungo viaggio in treno a causa della chiusura dello spazio aereo ucraino, insieme ad altri leader europei come il premier belga Alexander De Croo e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Questo incontro è un preludio all’incontro previsto con Trudeau in Canada il 2 marzo, dopo l’incontro con il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca.

L’agenda della visita e il contesto politico

La prima tappa della missione di Meloni sarà all’aeroporto di Hostomel, dove si incontrerà con Zelensky. Qui potrebbero emergere novità riguardo all’annunciato accordo bilaterale di sicurezza tra Italia e Ucraina. Successivamente, i leader si riuniranno a Palazzo Mariinskyi per una conferenza stampa a cinque, precedendo il summit del G7 presieduto da Meloni dalla cattedrale di Santa Sofia.

“Penso che l’Occidente non debba dare da questo punto di vista segnali di stanchezza”, ha sottolineato Meloni in vista della visita, che includerà anche un momento di commemorazione delle vittime del conflitto con una visita al muro dedicato ai caduti.

La situazione a Kiev dopo due anni di guerra e le tensioni con la Russia

Dopo due anni di guerra, Kiev mostra segni di difficoltà nonostante la strenua resistenza. Il presidente americano Joe Biden ha ribadito il sostegno all’Ucraina e ha chiesto al Congresso di approvare un pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari, poiché “Kiev sta finendo le munizioni”. Biden ha annunciato anche nuove sanzioni contro la Russia in risposta alla morte di Alexei Navalny.

Zelensky, nonostante la situazione critica sul campo di battaglia, si mostra fiducioso e annuncia nuove operazioni contro la Russia. Nel frattempo, l’Europa continua a imporre sanzioni alla Russia, con il tredicesimo pacchetto adottato dal Consiglio Ue che prevede misure restrittive su individui e entità legate al conflitto.

In un clima di crescente tensione, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha minacciato un’offensiva su Kiev, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di prepararsi a nuovi sviluppi nel conflitto.

Questo articolo offre uno sguardo approfondito sulla visita di Giorgia Meloni a Kiev e sul contesto politico internazionale che vede l’Ucraina al centro di una crisi che coinvolge diverse potenze mondiali.

About The Author