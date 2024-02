Giorgia rifiuta Michael Jackson e riceve proposta di matrimonio a Sanremo

Giorgia e i suoi rimpianti

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Giorgia si apre con Amadeus e rivela alcuni aneddoti sui suoi rimpianti. La cantante confessa di aver avuto più di un momento di esitazione nella sua carriera. Uno dei rimpianti più grandi è stato quando è stata invitata a cantare in un concerto tributo per Michael Jackson. Nonostante la presenza del re del pop in prima fila, Giorgia ha deciso di non prendere l’aereo per partecipare all’evento. La cantante si vergogna di questa scelta e ammette di essere molto pentita.

Ma non è finita qui. Giorgia rivela un altro rimpianto, questa volta riguardante un duetto con Michael Buble. La cantante ha rifiutato l’opportunità senza una ragione valida, definendosi “una cretina”. Nonostante questi rimpianti, Giorgia ha un messaggio per Amadeus: “A te, invece, dico sempre sì”.

Amadeus si confessa

Anche il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, si apre durante la serata. Amadeus ammette di aver commesso un errore nel non aver chiamato prima Giorgia come co-conduttrice del festival. Nonostante tutto, il direttore artistico si consola con il detto “meglio tardi che mai”.

Il siparietto con un fan

Prima dell’entrata in scena di John Travolta, un fan della platea dell’Ariston ha un’idea brillante. “Giorgia, sposami!”, urla lo spettatore. La cantante risponde con spirito e ironia: “Ho un caratteraccio, non ti conviene!”.

