“Giorgio Panariello svela Claudia, la sua enigmatica fidanzata, in una rara foto social”

Giorgio Panariello e Claudia Capellini: un amore lontano dai riflettori

Giorgio Panariello e Claudia Capellini, una coppia che dimostra di essere più unita che mai, continuano a vivere il loro amore lontano dai riflettori del gossip e del mondo dello spettacolo. Nonostante sia raro trovare immagini di loro insieme, recentemente Giorgio Panariello ha condiviso un tenero scatto nelle sue Instagram stories, mostrando al mondo la loro felicità.

Un amore custodito gelosamente

Claudia Capellini e Giorgio Panariello hanno scelto di mantenere il loro amore al riparo dagli sguardi curiosi delle telecamere e dalle chiacchiere dei pettegoli, preferendo mantenere una netta separazione tra la loro vita professionale e quella privata. La loro storia d’amore è iniziata nel 2016, durante una cena organizzata da amici in comune. La contagiosa simpatia di Giorgio ha conquistato immediatamente il cuore di Claudia, dando vita a un amore sincero e profondo fin da subito. In occasione di San Valentino, la coppia ha scelto di festeggiare con una romantica cena a Testaccio, nel cuore di Roma, immortalando il momento con un selfie per conservare il dolce ricordo della serata. La foto è stata inizialmente condivisa da Claudia e successivamente ripubblicata da Giorgio, evidenziando ancora una volta la loro complicità e il desiderio di condividere momenti speciali insieme.

Chi è Claudia Capellini?

Claudia Capellini, nata nel 1987 a Cremona, è una modella e influencer di successo nel mondo della moda e delle pubbliche relazioni. La sua vita professionale è intensa e variegata: oltre al lavoro di modella e influencer, si dedica attivamente alle pubbliche relazioni, entrando in contatto con personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo. È proprio grazie a questo ambito lavorativo che ha avuto modo di incontrare Giorgio Panariello e di iniziare una relazione con lui. Claudia è molto attiva su Instagram, dove conta più di 27.000 follower e condivide momenti della sua vita, spesso in compagnia di amici e colleghi. Attualmente risiede a Milano, dove gestisce le sue attività lavorative nel settore delle pubbliche relazioni, collaborando con locali e eventi del capoluogo lombardo. Si sa che ha avuto una carriera da modella, probabilmente iniziata già da giovane quando si è trasferita a Milano.

