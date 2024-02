Giornata nazionale del gatto: scopri il motivo dietro la celebrazione il 17 febbraio

La Giornata Nazionale del Gatto: Celebrare i Felini il 17 Febbraio

Oggi, in Italia, si celebra la Giornata nazionale del Gatto, istituita nel 1990. Ma qual è il motivo di festeggiare proprio in questa data? Febbraio, noto come il mese dei gatti e delle streghe, è anche il periodo dell’Acquario, simbolo degli spiriti liberi, attributo spesso associato ai felini. Il numero 17, legato a credenze medievali di sfortuna, è stato scelto per sfatare il mito legato alla cattiva sorte dei gatti, specialmente quelli neri.

“Febbraio è il mese dei gatti e delle streghe, il 17 è il giorno perfetto per celebrare i nostri amici felini e sfatare vecchie credenze”*.

Gli Italiani e i Loro Animali da Compagnia

L’Italia dimostra un crescente amore per gli animali domestici. Tra il 2015 e il 2022, il numero di famiglie che accolgono più di un animale da compagnia è quasi raddoppiato, passando dal 9,9% al 17,2%. Nel 2023, circa 65 milioni di animali fanno parte delle famiglie italiane, di cui quasi 9 milioni sono cani e 10 milioni sono gatti. Nonostante le difficoltà economiche del 2022, la cura degli animali domestici rimane una priorità, come riportato nel Rapporto Assalco Zoomark 2023.

“La cura e l’alimentazione degli animali da compagnia restano una priorità per le famiglie italiane, nonostante le sfide economiche”*.

Il Mercato dei Prodotti per Animali da Compagnia in Italia

In Italia, oltre il 40% delle famiglie ha almeno un animale domestico, sottolineando il valore della relazione con gli animali che portano benefici come ridurre lo stress e contrastare la solitudine. In occasione della Giornata nazionale del Gatto, Trovaprezzi.it ha analizzato il settore dei prodotti per animali da compagnia, evidenziando un aumento delle ricerche online. Nel 2023, le ricerche complessive sul comparatore hanno registrato un aumento del 6% rispetto al 2022, con un focus principale su alimenti e articoli veterinari che rappresentano l’86% del totale.

Le donne sono il 56,5% degli utenti che cercano prodotti per animali da compagnia.

Le fasce d’età più attive sono tra i 25 e i 44 anni, con il 31,5% e il 29,2% delle ricerche rispettivamente.

Le regioni più attive nelle ricerche sono la Lombardia (28,7%), il Lazio (14,5%), l’Emilia-Romagna (8%), il Piemonte (7,2%), la Toscana e la Campania (6,5%).

In Italia, l’amore per i gatti e gli animali da compagnia continua a crescere, evidenziando un legame sempre più forte tra le famiglie e i loro amici pelosi.

