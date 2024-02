Giovane di 15 anni cade dal balcone a Torre Annunziata: ricoverata in codice rosso

Incidente a Torre Annunziata: 15enne precipita dal balcone di casa

Una quindicenne è stata ricoverata in codice rosso oggi, 9 febbraio, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dopo essere caduta dal balcone di casa. L’incidente è avvenuto in via de Simone nel primo pomeriggio e le circostanze sono ancora da chiarire.

La giovane è stata immediatamente trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Nonostante l’accaduto, la ragazza è rimasta cosciente. Tuttavia, le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente. Al momento, non si esclude l’ipotesi di un incidente.

Indagini in corso sull’incidente

Le autorità stanno attualmente indagando sull’incidente avvenuto a Torre Annunziata. Non appena la quindicenne è caduta dal balcone, i carabinieri sono intervenuti nella zona per raccogliere prove e testimonianze. L’obiettivo è chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta della ragazza.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni della giovane. Tuttavia, è stato confermato che la ragazza è cosciente e che è stata trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le autorità stanno lavorando per stabilire se si tratti di un incidente o se ci siano altre circostanze che abbiano contribuito all’accaduto.

L’ipotesi dell’incidente non è esclusa

Nonostante le indagini in corso, non è ancora possibile determinare con certezza le cause dell’incidente a Torre Annunziata. Tuttavia, al momento non si esclude l’ipotesi che si tratti di un incidente. Sarà compito delle autorità raccogliere tutte le prove e le testimonianze necessarie per fare chiarezza sulla vicenda.

“Siamo ancora nelle prime fasi dell’indagine e stiamo lavorando per ricostruire l’accaduto”, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine. Al momento, non sono emersi dettagli aggiuntivi sull’incidente e sulle condizioni della ragazza. Le autorità continueranno a investigare per fornire una risposta definitiva su quanto accaduto.

In conclusione, una quindicenne è stata ricoverata in seguito a una caduta dal balcone di casa a Torre Annunziata. Le autorità stanno indagando sull’incidente per determinare le cause e le circostanze dell’accaduto. Al momento, non si esclude l’ipotesi di un incidente, ma ulteriori informazioni saranno fornite una volta completate le indagini.

