Giovanni Allevi ringrazia l’ospedale: un momento di gratitudine che rappresenta il culmine della nostra missione

Giovanni Allevi: La gratitudine verso il personale medico e infermieristico

Il maestro Giovanni Allevi, malato di mieloma multiplo, ha raccontato ieri dal palco di Sanremo la sua esperienza di lotta contro il cancro. Durante la sua esibizione al pianoforte, dopo quasi due anni di assenza, ha espresso la sua gratitudine verso i medici, gli infermieri e tutto il personale ospedaliero dell’Istituto nazionale tumori di Milano, dove è in cura. Allevi ha sottolineato l’importanza della ricerca scientifica e ha ammirato la forza e la dedizione di coloro che lo hanno assistito durante il suo percorso di guarigione.

La cura e la speranza: il binomio fondamentale

Durante il suo intervento, Allevi ha sottolineato di aver perso molte cose a causa della malattia, ma non ha mai perso la speranza. Il direttore generale dell’Istituto nazionale tumori di Milano, Carlo Nicora, ha commentato che nella malattia ogni paziente cerca la possibilità di guarire. Nicora ha evidenziato l’importanza del binomio “cura e speranza” per i malati oncologici, sottolineando che quando un paziente esprime gratitudine significa che ha trovato questo binomio all’interno di una relazione umana. La medicina, secondo Nicora, non può prescindere dalla capacità di accogliere il paziente, abbracciarlo e coinvolgerlo.

La relazione di cura e l’esempio dei “guerrieri”

Nicora ha sottolineato che il rapporto professionale tra medici, infermieri e pazienti si basa su una relazione umana. Allevi ha espresso la sua riconoscenza per la forza, l’affetto e l’esempio che ha ricevuto dagli altri pazienti, definendoli “guerrieri”. Il direttore generale ha concluso sottolineando che la missione di un medico, di un infermiere e di un manager è costruire organizzazioni che favoriscano queste relazioni di cura.

La testimonianza di Giovanni Allevi ha reso omaggio al talento dei medici e degli infermieri, evidenziando l’importanza della relazione umana nella cura dei pazienti oncologici. La Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi) ha espresso il suo sostegno al maestro e a tutti coloro che necessitano di cure, sottolineando che saranno sempre al loro fianco.

La gratitudine per il talento dei medici, degli infermieri e di tutto il personale ospedaliero. La riconoscenza per la ricerca scientifica, senza la quale non sarei qui a parlarvi.

About The Author