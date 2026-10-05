Giovanni Angeletti, l’arte dell’ospitalità tra Assisi, il vino e la memoria

Ultimo aggiornamento il 5 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Una vita dedicata all’accoglienza, alla valorizzazione dell’Umbria e alla cultura enologica. Per vent’anni alla guida dell’Associazione italiana sommelier dell’Umbria, Giovanni Angeletti ha lasciato un’eredità che oggi continua attraverso la famiglia, il Fontebella Palace Hotel e un vino che porta il segno della sua storia.

Ci sono eredità che non si misurano soltanto attraverso ciò che è stato costruito. Vivono piuttosto nel modo di affrontare le difficoltà, nelle relazioni coltivate nel tempo e nella capacità di immaginare una strada anche quando il futuro appare incerto. È in questa dimensione che si inserisce la storia di Giovanni Angeletti, figura profondamente legata all’Umbria, alla sua cultura dell’ospitalità e al mondo del vino.

Uomo determinato e rigoroso, ma anche padre affettuoso e presenza costante per la propria famiglia, Angeletti ha attraversato alcune delle stagioni più complesse dell’economia regionale. Crisi e terremoti hanno segnato il territorio e le sue attività, senza però modificare il principio che ne guidava le scelte: trasformare le difficoltà in occasioni per ripartire, affidandosi alla concretezza, alla tenacia e a uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Questo modo di intendere il lavoro ha trovato una delle sue espressioni più significative nel Fontebella Palace Hotel di Assisi. Nel tempo l’albergo è diventato qualcosa di più di un’impresa familiare: una realtà costruita intorno alle persone, dove il rapporto con i collaboratori si è consolidato attraverso fiducia, rispetto e senso di appartenenza.

La presenza di dipendenti che hanno accompagnato la famiglia per decenni racconta meglio di qualsiasi formula manageriale una concezione dell’impresa fondata sulla continuità dei rapporti e sulla capacità di sostenersi nei passaggi più difficili. Un’idea di accoglienza che Giovanni Angeletti portava anche fuori dalla dimensione strettamente professionale.

La tavola era infatti uno dei suoi luoghi prediletti. Amava riunire amici e ospiti, scegliere personalmente le bottiglie da condividere e raccontare attraverso piatti e vini la ricchezza dell’Umbria. Non era soltanto convivialità, ma una vera cultura dell’ospitalità, alimentata da una conoscenza profonda del vino.

Per vent’anni Angeletti ha guidato l’Associazione italiana sommelier dell’Umbria, accompagnandola in una stagione di forte crescita. Durante la sua presidenza, la realtà regionale divenne un importante punto d’incontro per protagonisti della sommellerie italiana e internazionale e per personalità che hanno segnato la cultura gastronomica del Paese, tra cui Gualtiero Marchesi e Luigi Veronelli.

Il suo impegno nel settore vitivinicolo si tradusse anche in un’attività istituzionale. In sede di commissione agricola regionale contribuì infatti al percorso che portò al riconoscimento della DOCG del Sagrantino di Montefalco, uno dei vini che più di altri avrebbe finito per identificare l’Umbria nel panorama enologico italiano.

Un vino per trasformare il ricordo in continuità

Oggi quella storia prosegue anche attraverso la figlia Elena Angeletti, che ha scelto di racchiudere parte dell’eredità paterna in una bottiglia dal nome emblematico: “Impronta”.

Il vino nasce dall’incontro in parti uguali tra Sagrantino, presente al 50 per cento, e Cabernet Sauvignon. Da una parte il vitigno profondamente radicato nel territorio umbro, dall’altra una varietà internazionale: due identità che si incontrano in un’etichetta pensata per raccontare memoria, appartenenza e apertura.

Anche la veste grafica richiama direttamente Giovanni. L’immagine di un’impronta digitale racchiude al centro un piccolo cuore: un segno semplice, scelto per rappresentare una presenza che non appartiene soltanto al passato, ma continua idealmente ad accompagnare le scelte della famiglia.

Dalla cantina alla cucina, il racconto dell’Umbria

La stessa continuità si ritrova nella cucina del ristorante Il Frantoio, dove il legame con la tradizione passa attraverso ricette, gesti e materie prime. I cappelletti al tartufo fatti a mano, per esempio, diventano parte di una memoria condivisa, mentre l’attenzione dedicata agli ingredienti mantiene saldo il rapporto con il territorio.

È un modo di custodire la tradizione senza trasformarla in qualcosa di immobile. L’identità viene preservata facendola vivere nel presente, attraverso l’ospitalità, il vino e una cucina capace di riconoscere le proprie radici.

Quando arriva la sera e le luci del ristorante si accendono, mentre Assisi si disegna contro il cielo del crepuscolo, il paesaggio sembra completare il racconto. Dalla collina, lo sguardo si allunga sulla pianura umbra e restituisce il senso di una storia costruita intorno a un principio tanto semplice quanto impegnativo: accogliere significa prendersi cura delle persone.

È forse questa l’eredità più riconoscibile lasciata da Giovanni Angeletti: un’idea di ospitalità fatta di attenzione, territorio e relazioni, capace di far sentire chi arriva non semplicemente ospite, ma parte, almeno per qualche momento, di una casa.

Info

Struttura: Fontebella Palace Hotel

Ristorante: Il Frantoio

Indirizzo: Via Fontebella, 25 – 06081 Assisi (PG)

Contatti e prenotazioni: sito ufficiale del Fontebella Palace Hotel