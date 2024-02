Giubileo: Solo metà risorse assegnate, lavori fermi allo 0,6%

Il 48,4% delle risorse del Giubileo è stato assegnato a progetti

Secondo i dati presentati questa mattina dall’Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma, al 31 dicembre 2023 sono state avviate 348 procedure di gara per servizi di progettazione e lavori, per un importo complessivo di 1,6 miliardi di euro. Questo rappresenta il 48,4% delle risorse assegnate, che ammontano a 3,3 miliardi di euro. I dati riguardano i progetti a Roma e nel Lazio, coinvolgendo 35 comuni tra Roma, Frosinone e Viterbo.

La lentezza nell’avanzamento dei lavori

Nonostante la significativa percentuale di risorse assegnate, il report evidenzia che solo lo 0,6% dei lavori è stato concluso fino ad ora. La maggior parte dei progetti, il 77,2%, si trova ancora nella fase di progettazione. È importante sottolineare che in molti casi una pluralità di progetti è stata accorpata in un’unica gara, il che potrebbe spiegare la lentezza nell’avanzamento dei lavori.

Commenti dell’associazione dei costruttori

L’associazione dei costruttori della Capitale, Ance Roma – Acer, ha presentato i dati dell’Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma alla Camera di Commercio di Roma. Secondo l’associazione, nonostante i ritardi nell’avanzamento dei lavori, è importante considerare che si tratta di un progetto complesso e ambizioso. Inoltre, l’associazione sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulle tempistiche e sull’esecuzione dei lavori.

«È fondamentale tenere conto delle difficoltà incontrate a causa della pandemia, che ha inevitabilmente rallentato i tempi di realizzazione dei progetti. Nonostante ciò, siamo fiduciosi che il Giubileo rappresenterà un’opportunità unica per la città di Roma e per l’intero Lazio», ha dichiarato il presidente di Ance Roma – Acer.

In conclusione, nonostante i ritardi nell’avanzamento dei lavori, il Giubileo rappresenta ancora una grande opportunità per la città di Roma e per l’intero Lazio. È importante che vengano adottate misure per accelerare l’esecuzione dei progetti e garantire il completamento dei lavori entro i tempi previsti.

