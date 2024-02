“Giulia De Lellis annuncia la fine della relazione con Beretta: la sua reazione sorprende”

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta: Fine di una storia d’amore?

Tempo di nostalgia e di ripartenze per Giulia De Lellis dopo la fine della sua relazione con Carlo Gussalli Beretta, durata 4 anni. Sebbene i due non abbiano confermato ufficialmente la separazione, sembra che il loro legame sia giunto al capolinea. Un indizio significativo è arrivato dai social media, dove l’ex volto di “Uomini e Donne” ha condiviso un video su Instagram Stories in cui si vedono nuvole, accompagnato dalla struggente canzone “Dancing On My Own” di Calum Scott. La didascalia che ha accompagnato il post, “Ci vuole coraggio a buttarsi”, sembra fare riferimento alla sua situazione sentimentale. Alcuni hanno interpretato il messaggio come un invito a Beretta ad essere più coraggioso nell’amore.

Sembrerebbe che Giulia abbia voluto fare sentire la sua voce. Ci sono voci che suggeriscono che la famiglia di Carlo Beretta, una delle più ricche d’Italia, non abbia mai approvato la loro relazione. Questo potrebbe spiegare il significato di “Ci vuole coraggio a buttarsi” come una reazione della De Lellis alla fine della storia. In altre parole, sembra che Giulia volesse che Beretta fosse più audace e romantico nel difendere il loro amore.

Tuttavia, al momento sia Giulia che Carlo non hanno commentato pubblicamente le voci sulla loro relazione. È probabile che l’imprenditore bresciano scelga di mantenere il silenzio, essendo sempre stato lontano dal mondo del gossip e della cronaca rosa. È più probabile che, in futuro, Giulia fornirà la sua versione dei fatti. Resta da vedere se questa separazione segnerà una nuova fase nella vita di entrambi o se ci sarà spazio per una possibile riconciliazione.

