Giulia De Lellis: Crisi con Beretta? La sua risposta enigmatica

Giulia De Lellis: Nuovi Progetti e Soddisfazioni Professionali

Giulia De Lellis ha recentemente condiviso i suoi pensieri riguardo ai progetti futuri e al suo attuale stato d’animo. In un’intervista con Tag24, ha sottolineato la sua soddisfazione per la carriera da imprenditrice che sta costruendo. Riguardo alla sua vita personale, ha evitato di rispondere a domande su Carlo Beretta, preferendo concentrarsi sul suo brand. In merito alla presunta crisi con Beretta, ha dichiarato: “Sono felice e serena, ma in questo momento mi sto concentrando sul mio brand”, lasciando spazio a interpretazioni sullo stato attuale della relazione.

Giulia ha mostrato una certa astuzia nel non rivelare dettagli sulla sua situazione sentimentale, mantenendo un certo alone di mistero attorno alla presunta rottura con Beretta. Tuttavia, la sua focalizzazione sul lavoro e sul suo brand sembra essere al centro delle sue attenzioni attuali.

I Futuri Progetti di Giulia De Lellis

La nota influencer ha anche parlato dei suoi progetti futuri, esprimendo il desiderio di continuare a crescere come imprenditrice. Pur lasciando aperta la possibilità di tornare in televisione, al momento non ha progetti concreti in tal senso. Ha sottolineato di essere spesso associata a programmi sentimentali, ma ha anche manifestato l’interesse a condurre un reality show in futuro. Inoltre, ha ammesso che le piacerebbe esplorare il ruolo di beauty influencer, considerando il grande successo che ha ottenuto sui social media.

Giulia ha evidenziato la sua soddisfazione per i risultati raggiunti come imprenditrice, lasciando intravedere la possibilità di nuove sfide nel mondo dell’intrattenimento televisivo e digitale.

Possibile Ritorno di Fiamma con Andrea Damante?

Negli ultimi giorni, si è diffusa la voce di un possibile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e l’ex compagno Andrea Damante. Alcuni segnali, come i reciproci “like” sui social media, hanno alimentato le speculazioni. Nel frattempo, sembra che Damante stia attraversando una crisi con la sua attuale compagna, Elisa Visari. Nonostante le voci sulla presunta riunione con Damante, Giulia ha preferito concentrarsi sul suo lavoro, sottolineando che al momento la sua priorità è la carriera.

Mentre i fan alimentano speranze di un ritorno tra Giulia e Andrea, la De Lellis sembra mantenere la sua attenzione sul lavoro, evitando di alimentare ulteriori speculazioni sulla sua vita sentimentale attuale.

About The Author