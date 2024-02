“Giulia De Lellis e Beretta: i segnali sui social confermano la fine della relazione”

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: Le voci sulla loro separazione si intensificano

Da giorni, i fan dell’influencer Giulia De Lellis sono in fermento, chiedendosi se lei e Carlo Beretta si siano separati. Su Instagram, il regno della 28enne, non è arrivata alcuna conferma o smentita, né da parte sua né da quella di Carlo, che utilizza meno frequentemente i social rispetto a Giulia. Tuttavia, di recente, Giulia ha condiviso una storia sulla sua pagina Instagram che sembrava contenere una frecciatina, suscitando così molte speculazioni tra i suoi follower riguardo a una possibile crisi nella loro relazione.

La frecciatina social di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha condiviso un messaggio enigmatico sul suo profilo Instagram, che, se interpretato in modo malizioso, potrebbe alimentare ulteriori speculazioni riguardo a una possibile separazione da Carlo Beretta. Nella storia, l’influencer ha pubblicato un video delle nuvole, accompagnato dalla canzone “Dancing On My Own” del cantante britannico Calum Scott, seguito dalla frase: “Ci vuole coraggio a buttarsi”. Questo post ha lasciato molti fan interrogativi sul suo significato e se fosse un riferimento alla sua relazione con Carlo.

Molti sostengono che questo sia un chiaro riferimento al suo fidanzato (o ex?), poiché la canzone affronta il tema di un amore non corrisposto. Tuttavia, potrebbe non essere necessariamente il caso, anche se l’indiscrezione riportata da Whoopsee.it, secondo cui Giulia e Carlo avrebbero terminato la loro relazione, parla di una differenza di vedute riguardo alla possibilità di un matrimonio. Sembrerebbe che la famiglia di Carlo non fosse favorevole alla storia d’amore del figlio con l’influencer, il che potrebbe spiegare il riferimento di Giulia al “coraggio di buttarsi”, che evidentemente Carlo non avrebbe dimostrato.

Giulia Salemi alla Paris Fashion Week: L’abito total black è mozzafiato

Mentre i fan si interrogano sulla situazione sentimentale di Giulia De Lellis, l’influencer stessa continua a far parlare di sé per il suo stile impeccabile. Durante la Paris Fashion Week, Giulia ha sfoggiato un abito total black mozzafiato che ha attirato l’attenzione dei fotografi e degli appassionati di moda. Con il suo look elegante e sofisticato, Giulia ha dimostrato ancora una volta di essere una delle icone di stile più ammirate del momento.

La sua presenza alla Paris Fashion Week ha confermato la sua passione per la moda e la sua capacità di indossare abiti che mettono in risalto la sua bellezza e la sua personalità. Nonostante le voci sulla sua vita privata, Giulia De Lellis continua a brillare nel mondo della moda, dimostrando che il suo talento va ben oltre la sua relazione con Carlo Beretta.

