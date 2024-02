Giulia De Lellis si separa da Andrea Damante, crisi con la Visari

Un gesto social inaspettato

Da quando la storia tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembra essere giunta al termine, molti fan sperano in un ritorno di fiamma tra l’influencer e il suo ex storico, Andrea Damante. Recentemente, un gesto sui social ha alimentato queste speranze: Giulia ha ricominciato a mettere “mi piace” ai post di Andrea. Ma ora c’è un nuovo indizio che fa pensare che Andrea e la sua attuale fidanzata, Elisa Visari, siano in crisi: i due non si seguono più su Instagram.

Un indizio che lascia perplessi

La notizia ha sconvolto molti perché sembrava che Andrea e Elisa fossero una coppia solida. Inoltre, sulle loro pagine Instagram compaiono ancora foto in cui sono insieme, quindi non è chiaro perché avrebbero deciso di prendere una decisione così drastica. Forse si sono semplicemente litigati e hanno preso questa decisione come atto di sfida reciproca. In ogni caso, molte cose non tornano e i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra una delle coppie più amate e seguite di “Uomini e Donne”.

Il gesto inaspettato di Giulia

Poco dopo la notizia della rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta, dopo una relazione durata 4 anni, l’influencer ha compiuto un gesto sui social inaspettato: ha messo “mi piace” a un post di Andrea. Questo gesto ha sorpreso tutti perché la relazione tra i due era finita in modo molto turbolento. Tutti sono a conoscenza dei tradimenti di Andrea nei confronti di Giulia, tanto che la stessa ha scritto un libro a riguardo. Dopo tutto ciò, sembrava che un ritorno di fiamma fosse fuori discussione, soprattutto perché entrambi si sono innamorati di altre persone: Andrea con l’attrice Elisa Visari e Giulia con l’imprenditore Carlo Beretta. Tuttavia, sembra che l’influencer sia tornata single, anche se non ci sono conferme ufficiali e nessuno ha smentito la notizia.

Dunque, dopo quel “mi piace” sui social, molti hanno iniziato a sperare in un ritorno tra i Damellis. Il fatto che si stia parlando di una crisi tra Andrea e Elisa alimenta ulteriormente queste speranze. Sicuramente questa improvvisa attenzione di Giulia ha infastidito l’attrice.

