Giulia De Lellis: sorprendente gesto per Damante, rivendicazione contro Beretta

Giulia De Lellis e la fine della sua relazione con Carlo Gussalli Beretta

Giulia De Lellis, famosa influencer italiana, è al centro del gossip dopo la fine della sua lunga relazione con Carlo Gussalli Beretta. Nonostante i due non abbiano ancora confermato ufficialmente la rottura, sembrano evitare di smentirla. La De Lellis ha lasciato intendere la fine della love story attraverso un post pubblicato su Instagram il 6 febbraio. Ma c’è di più: in modo sorprendente, ha anche messo un like a un video professionale pubblicato su Instagram dall’altro suo ex storico, Andrea Damante. Questo gesto non è passato inosservato tra i fan, che hanno subito commentato l’accaduto, facendo diventare la curiosità ancora più grande.

Il “like” misterioso e le ipotesi sul suo significato

Successivamente, Giulia De Lellis ha rimosso il “Mi piace”, ma ormai gli screenshot circolanti su Internet hanno reso vano il suo tentativo di dietrofront. Ci si chiede quale sia il motivo di questo comportamento. Ci sono diverse ipotesi: la De Lellis ha voluto mandare due messaggi, uno a Beretta e l’altro al deejay veronese? Il “like” sembra avere il sapore della vendetta nei confronti dell’imprenditore bresciano e il sapore della nostalgia per l’ex tronista di Uomini e Donne. Chissà cosa pensa di tutta questa vicenda l’attuale compagna di Damante, l’attrice Elisa Visari. Possiamo scommettere che non sarà felice di questa situazione.

I fan sognano il ritorno dei “Damellis”

Nel frattempo, i fan dei “Damellis” hanno iniziato a sognare un clamoroso ritorno di fiamma, come accaduto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Questa coppia “pazza” è stata protagonista di alti e bassi per anni, alternando ritorni di fiamma a relazioni più o meno fugaci con altri partner. Purtroppo, la storia d’amore tra De Martino e Rodriguez non ha avuto un lieto fine. Come è noto, il loro matrimonio è naufragato tra molte polemiche, con Rodriguez che ha raccontato in televisione di essere stata tradita da De Martino con almeno dodici donne diverse e che l’ex marito l’ha lasciata quando è caduta in depressione.

