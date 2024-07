Giulia salemi e Pierpaolo pretelli: le dolci dimostrazioni di affetto dai vip

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno svelato la notizia emozionante della gravidanza, annunciando con amore l’arrivo imminente di un bebè. La socialite incinta ha espresso sentimenti sinceri, generando un’onda di affetto e sostegno da parte di amici e personaggi famosi.

Il Messaggio Toccante di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Il messaggio condiviso da Giulia Salemi, insieme a Pierpaolo Pretelli, ha commosso il cuore di migliaia di persone, scatenando una pioggia di auguri e congratulazioni sui vari social media. La coppia si prepara ad affrontare con gioia e determinazione questo nuovo e avvincente capitolo della loro vita.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescere nel migliore dei modi, certa di avere accanto un super Papà che, grazie al suo amore, mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te… Mamma e Papà 🤍”

Gli Auguri dei Vip alla Coppia

Numerosi personaggi famosi hanno manifestato la loro felicità e sostegno alla coppia attraverso commenti e likes al post di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Rossella Erra, Valeria Graci, Barbara Foria, Bianca Balti, Jolanda De Rienzo, Serena Brancale e molti altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso affetto e felicitazioni alla coppia per l’entusiasmante novità.

Like illustri sono giunti da celebrità come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Andrea Delogu, Alberto Matano, Cristina Marino, Ludovica Valli, Rosalinda Cannavò, Elettra Lamborghini, Gianluca Vacchi e Nilufar Addati. Anche personalità televisive come Tommaso Martinelli, Francesca Manzini e il creator Menestrelloh hanno voluto unirsi al coro di auguri per la famiglia in attesa.