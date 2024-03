Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: una storia d’amore tra alti e bassi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il percorso amoroso lontano dalle telecamere

Nel lontano 2 marzo 2021 ha preso il via la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, fuori dal contesto televisivo del Grande Fratello Vip. Da quella data significativa, coincisa con la finale del reality, la coppia ha iniziato a vivere la propria relazione lontano dai riflettori, in un percorso di intimità senza telecamere puntate addosso. Nell’ambito di una pubblicazione su TikTok, Giulia Salemi ha condiviso con il pubblico il proprio punto di vista sulla loro storia, fatta di alti e bassi, che ha portato entrambi a una maggiore consapevolezza dell’importanza reciproca nella loro relazione.

Il primo bacio dei Prelemi nel contesto del Grande Fratello Vip

Il 26 dicembre è la data che i Prelemi hanno scelto come anniversario, il giorno in cui si sono scambiati il primo bacio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In un video condiviso su TikTok, Giulia Salemi ha raccontato ai propri follower i dettagli intimi del loro inizio, sottolineando che lei originariamente preferiva considerare come data simbolo il 2 marzo, giorno in cui Pier è uscito dalla casa. Durante la permanenza nella Casa più famosa d’Italia, i due protagonisti dell’incontro amoroso si sono innamorati, pur senza esprimere pubblicamente i propri sentimenti fino alla conclusione della loro esperienza televisiva: “All’interno della casa non ci siamo detti ‘ti amo’, ho voluto aspettare che fosse lui a farlo, ma lui non lo faceva“.

Il momento dell’uscita di Pierpaolo dal GF Vip è stato per Giulia un momento di attesa e di commozione, desiderosa di riabbracciarlo al di fuori della cornice del reality. Superando insieme il percorso televisivo, tra il raggiungimento della finale da parte di Pier e l’uscita anticipata della Salemi, la influencer ha sentito il cuore spezzarsi al primo sguardo di Pierpaolo fuori dal contesto televisivo. Tuttavia, l’evento ha rappresentato per entrambi la consapevolezza che ciò che avevano vissuto all’interno del reality avrebbe lasciato un’impronta tangibile nella loro realtà quotidiana, trasformandosi in una prospettiva di vita condivisa: “Quando Pier è arrivato fuori dalla casa e mi ha guardato, il mio cuore si è spezzato. Ero pronta ad andarmene, ma lui mi ha bloccato perché non potevo credere che il mio grande amore fosse finalmente con me, tutto ciò che avevamo vissuto non era solo un’esperienza temporanea, ma stava diventando la mia realtà quotidiana“.

Le sfide della relazione: alti e bassi, ma sempre uniti

Nei tre anni di storia condivisa, i Prelemi hanno attraversato momenti di difficoltà, comuni a molte coppie nelle loro relazioni quotidiane. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, Giulia Salemi ha sottolineato che sono riusciti a rimanere uniti, anche se in alcuni momenti si sono allontanati. Tuttavia, hanno sempre mantenuto un rispetto reciproco, come sottolineato dalla stessa Giulia: “Ho capito che la coppia perfetta non esiste, ma è possibile costruire la propria perfezione in corso d’opera e trovare un equilibrio personale. Non demoralizzatevi mai, perché anch’io ho trascorso anni da single prima di trovare l’amore vero. Quando capita, ci si rende conto che non si poteva fare scelta migliore. Pierpaolo mi ha trasformata in una donna e in una persona migliore. Abbiamo trovato un modo per compensarci e vorrei ricordarvi che non tutto ciò che luccica è oro: in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non abbiamo mai perso il rispetto l’uno per l’altro, non ci siamo mai detti nulla in pubblico che potesse ferirci“.