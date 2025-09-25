Giulio Strocchi vola a Parigi: protagonista alla Fashion Week

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

Dal cuore della Romagna alla capitale della moda

Il blogger ravennate Giulio Strocchi sarà media partner del Rockstar Fashion Show con il suo blog, portando a Parigi l’esperienza e la passione maturate in anni di attività nel settore.

Un percorso già legato alla Milano Fashion Week

Negli anni passati, Strocchi ha collaborato come media partner in diversi eventi della Milano Fashion Week, costruendo credibilità e un profilo sempre più riconoscibile.

International Blog: nato nel 2017

Fondato nel 2017, l’International Blog di Giulio Strocchi ha saputo distinguersi grazie a uno stile editoriale originale.

Le sue aree di interesse spaziano dalla moda allo spettacolo, fino al lifestyle, con un racconto personale delle tendenze emergenti.

Parigi Fashion Week: un debutto prestigioso

Il debutto alla Parigi Fashion Week segna un momento importante nella carriera del blogger.

La manifestazione francese è uno degli appuntamenti più attesi nel calendario internazionale della moda e attira ogni anno designer, buyer, influencer e professionisti da tutto il mondo.

Rockstar Fashion Show: l’evento da seguire

Essere media partner del Rockstar Fashion Show significa per Giulio Strocchi rafforzare la sua presenza sulla scena internazionale, raccontando dal vivo le atmosfere e i trend della capitale francese.