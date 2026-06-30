Giustizia in Itinere: tutela, ascolto e assistenza alle vittime di reato

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Il progetto Giustizia in Itinere, della Regione Lazio con il coordinamento dell’Istituto Romano San Michele, traduce in azioni concrete la Direttiva Europea 2012/29/UE per la tutela delle vittime di reato.

Gli sportelli di ascolto e assistenza

Il cuore dell’iniziativa è stata l’apertura di quattro sportelli di ascolto e di assistenza alle vittime sul territorio regionale, tra cui quello di Velletri, gestito con dedizione dall’associazione Spondè E.T.S.

Un presidio di legalità e supporto

Oltre a promuovere la cultura della legalità nelle scuole, nei mercati e in tutti gli altri luoghi di aggregazione sociale, lo sportello funge da presidio per coloro che hanno subito o sentono di aver subito un reato, garantendo uno spazio di ascolto e di parola, strettamente riservato e confidenziale, dove ricevere sostegno psicologico, informazioni legali e assistenza nell’accesso ai servizi presenti nel territorio.

La sede dello sportello di Velletri

Collocato presso la Casa delle Culture e della Musica (Piazza Trento e Trieste, n. 1), lo sportello di Velletri opera in stretta sinergia con gli altri centri di Latina, Rieti e Frosinone, configurandosi quindi come un vero e proprio presidio di legalità e supporto.

Una scommessa etica e sociale

Giustizia in Itinere non è solo un progetto sulla carta, ma una scommessa etica e sociale che vive grazie all’impegno in sinergia tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadinanza.

L’obiettivo per la comunità veliterna

L’obiettivo è rendere ogni cittadino protagonista del cambiamento, consolidando uno spazio diventato un punto di riferimento vitale per la comunità veliterna.