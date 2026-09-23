Giustizia riparativa: il Centro Astrea dell’ASP San Michele al confronto sull’attuazione della Riforma Cartabia

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2026 by Emiliano Belmonte

Si è svolto martedì 22 settembre il convegno “La giustizia riparativa: dalla Riforma Cartabia all’operatività dei Centri di Giustizia Riparativa”, promosso dalla Commissione Diritto Penale dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, avvocati, mediatori e professionisti sul tema della giustizia riparativa e sulla sua concreta applicazione a seguito della Riforma Cartabia.

Al centro dei lavori sono stati approfonditi gli strumenti e le modalità di attivazione dei percorsi riparativi, l’evoluzione della giurisprudenza, il rapporto tra Centri di Giustizia Riparativa e difensori, gli esiti dei percorsi e le diverse tipologie di programmi previste dal nuovo quadro normativo.

Il Centro Astrea e la giustizia riparativa nel Lazio

In questo contesto, il Centro di Giustizia Riparativa Astrea, attraverso la sinergia tra ASP San Michele, Regione Lazio e Ministero della Giustizia, si inserisce in una rete istituzionale e professionale impegnata a tradurre in percorsi concreti i principi della giustizia riparativa.

Particolarmente significativo è stato l’intervento dell’Avv. Giorgia Venerandi, Coordinatore e referente del Centro di Giustizia Riparativa ASTREA Regione Lazio, che ha approfondito il tema dell’interlocuzione e dei flussi di informazioni tra il Centro di Giustizia Riparativa e i difensori.

Il suo contributo ha portato all’attenzione dei partecipanti l’esperienza concreta del Centro Astrea, evidenziando la necessità di costruire un dialogo efficace e strutturato tra le diverse figure professionali coinvolte nei percorsi di giustizia riparativa.

L’Avv. Venerandi ha inoltre sottolineato l’importanza della costante sinergia tra ASP San Michele e Regione Lazio, ricordando l’attenzione che da anni la Regione dedica allo sviluppo e alla diffusione della giustizia riparativa sul territorio.

Regione Lazio: diffondere la cultura della giustizia riparativa

Nel corso della mattinata è intervenuto anche il Dott. Antonio Mazzarotto della Regione Lazio, che ha evidenziato il valore sociale della diffusione della cultura della giustizia riparativa, quale elemento fondamentale per promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza di questi percorsi.

Il Centro Astrea opera infatti all’interno di un sistema nel quale il raccordo tra istituzioni, professionisti e persone coinvolte assume un ruolo centrale per rendere effettivi i principi introdotti dalla Riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa.

La collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti rappresenta, in questa prospettiva, un elemento essenziale per accompagnare il passaggio dalla previsione normativa alla concreta operatività dei servizi.

ASP San Michele: la gestione pubblica del servizio di giustizia riparativa

Nel corso del convegno è stato inoltre valorizzato il ruolo dell’ASP San Michele quale gestore pubblico del servizio, impegnato a garantire concretezza, organizzazione e continuità ai percorsi di giustizia riparativa.

L’Avv. Giorgia Venerandi ha portato i saluti del Presidente dell’ASP San Michele, Giovanni Libanori, e del Direttore, Serafino Giuliani, rimarcando l’attenzione che l’Azienda dedica a una progettualità inserita in un più ampio sistema di collaborazione tra istituzioni, professionisti e territorio.

Dal quadro normativo all’operatività dei Centri di Giustizia Riparativa

A margine dell’incontro, il Presidente dell’ASP San Michele, Giovanni Libanori, ha ribadito l’importanza del ruolo svolto dal San Michele quale gestore pubblico del servizio di giustizia riparativa.

Una peculiarità che rappresenta un elemento concreto nel percorso di attuazione della Riforma Cartabia e che contribuisce a trasformare i principi della giustizia riparativa dalla dimensione normativa a quella operativa.

Il confronto promosso dall’Ordine degli Avvocati di Roma conferma così l’importanza di consolidare il dialogo tra Centri di Giustizia Riparativa, istituzioni, avvocati, mediatori e territorio, affinché i nuovi strumenti possano trovare un’applicazione sempre più efficace e consapevole.