Gli esperti che determinano i farmaci: scopri chi sono

Lara Nicoletta Angela Gitto : designata dal Ministro della Salute, sarà la presidente della Commissione. Gitto è professore associato del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, con una laurea in Giurisprudenza e un master in Economia sanitaria.

Walter Marrocco : designato dal Ministro della Salute, è un esperto di farmaci della Federazione italiana dei medici di famiglia e ha già fatto parte della Cts di Aifa in passato.

Elisa Sangiorgi : designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rappresenta la Regione Emilia-Romagna ed è dirigente nell’ambito del governo del farmaco e dei dispositivi medici.

Giuseppe Toffoli : designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è già stato direttore della Farmacologia sperimentale e clinica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Toffoli è specializzato in Oncologia medica e Farmacologia clinica.

Giovanna Scroccaro: designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stata responsabile della direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici della Regione Veneto e ha già avuto un’esperienza in Aifa come presidente del Comitato prezzi e rimborso.