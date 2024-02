Gli italiani preferiscono investire nella salute piuttosto che nel lavoro

Investire nella Salute: Priorità e Sfide in Italia

Durante la sesta edizione dell’‘Inventing for Life Health Summit’, organizzato da Msd Italia al Maxxi di Roma, si è affrontato il tema cruciale dell’investimento nella salute e delle sfide connesse. Secondo una ricerca Ipsos presentata durante l’evento, gli italiani considerano la salute una priorità assoluta su cui investire, posizionandola al di sopra di voci come il lavoro.

“Investire nella sanità produce un impatto positivo sulla salute di cittadini e pazienti, generando effetti positivi anche sullo sviluppo sostenibile e sull’economia del Paese”, ha sottolineato Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia. Nonostante gli sforzi del Governo per aumentare le risorse destinate alla sanità pubblica, rimangono questioni irrisolte che richiedono proposte responsabili e un impegno congiunto per garantire un futuro di salute per tutti.

Priorità e Aspettative degli Italiani sulla Salute

Secondo i dati della ricerca Ipsos presentata da Nando Pagnoncelli, la percentuale di italiani che considerano la salute e la sanità come priorità assoluta per gli investimenti governativi è aumentata significativamente. In particolare, emergono come aree prioritarie il pronto soccorso, l’assistenza ospedaliera e la prevenzione. Nonostante alcune incertezze sull’intelligenza artificiale, la maggioranza degli italiani ritiene che la digitalizzazione della sanità sia utile.

“La salute e la sanità rimangono le prime priorità per il Governo secondo l’opinione pubblica italiana”, ha evidenziato Pagnoncelli. L’evoluzione digitale del settore sanitario genera sentimenti contrastanti tra la popolazione, ma resta fondamentale per migliorare l’efficienza e la precisione delle diagnosi.

Strategie per l’Innovazione e la Crescita Economica

Valerio De Molli, Managing Partner di The European House-Ambrosetti, ha sottolineato l’importanza della filiera industriale delle Life Sciences per l’Italia, evidenziandone il potenziale economico e sociale. Per attrarre maggiori investimenti e competere a livello globale, è necessario adottare politiche mirate, potenziare il Servizio sanitario nazionale e sviluppare una strategia per il settore farmaceutico.

“Dobbiamo agire rapidamente per non perdere terreno rispetto ai nostri competitor europei, adottando politiche incentrate sull’innovazione e la ricerca”, ha dichiarato De Molli. Gli investimenti in Ricerca&Sviluppo sono cruciali per migliorare le terapie disponibili e promuovere il benessere della società, ma è necessario rafforzare l’ecosistema di innovazione per garantire un accesso equo ai farmaci e alle cure.

In conclusione, l’attenzione alla salute e alla ricerca scientifica rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere della società e la crescita economica, richiedendo un impegno congiunto delle istituzioni e delle aziende per garantire un futuro di salute e prosperità per tutti.

