“Gloria: la nuova fiction Rai con Sabrina Ferilli, debutto il 19 febbraio”

Sabrina Ferilli torna in TV con Gloria: la nuova fiction Rai

Sabrina Ferilli è di nuovo sul piccolo schermo con la serie televisiva “Gloria”, segnando così il suo ritorno dopo il 2012, anno in cui ha recitato in “Né con te, né senza di te”. La fiction Rai, in onda lunedì 19 febbraio e successivamente il 26 e 27 febbraio su Rai 1, vede l’attrice romana protagonista assoluta.

Gloria: un mix tra cinema e successo televisivo

La serie televisiva “Gloria” si ispira a due film iconici come “Viale del Tramonto” ed “Eva contro Eva”, oltre a richiamare il successo della serie francese “Call My Agent”. La trama della fiction gioca sul divertimento, ma affronta anche tematiche importanti legate ai pericoli della fama e del voyeurismo sui social media.

“Gloria è una vera diva, un’adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso,” ha dichiarato Sabrina Ferilli* che ha amato fin da subito il personaggio per le sue sfumature di dramma e comicità. Il cast di attori che affianca l’attrice contribuisce a esaltare le diverse caratteristiche dei personaggi, tra cui narcisismo ed egoismo spudorato, donando a Gloria Grandi umanità, simpatia e fragilità.

La scrittura e il cast di Gloria

La serie televisiva “Gloria” vede la collaborazione degli autori Roberto Proia, Fausto Brizzi e Paola Mammini, noti per la capacità di mescolare dolcezza, amarezza, ironia e crudeltà. La prima puntata, composta da due episodi, introduce lo spettatore al mondo di Gloria, ex regina del cinema che cerca di riconquistare la scena. Affiancata dall’agente Manlio, interpretato da Massimo Ghini, Gloria si trova a dover affrontare una serie di sfide personali e professionali che mettono in discussione la sua vita e la sua carriera.

Stasera, alle 21:30 su Rai1, va in onda la prima puntata di “Gloria”, un’appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona fiction italiana.

About The Author