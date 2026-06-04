Grand Prix Storico Roma 2026: tre giorni di motori tra Farnesina, Via Condotti ed EUR. Si guarda già alla Formula 1 Storica del 2027

Ultimo aggiornamento il 4 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Presentata la quinta edizione dell’evento dedicato alle auto storiche: debutta Via Condotti e prende forma il progetto di un Gran Premio storico all’EUR

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend all’insegna della passione per i motori. È stata presentata oggi presso la sede dell’Automobile Club Roma la quinta edizione del Grand Prix Storico di Roma, la manifestazione organizzata dall’Associazione Orgoglio Motoristico Romano, Club affiliato ACI Storico, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno 2026 in occasione della Terza Giornata del Made in Italy Motoristico.

L’evento cresce anno dopo anno e per il 2026 punta su una formula ancora più ricca, con tre sedi d’eccezione e un programma che unirà storia, cultura, sport e promozione del territorio. Ma l’attenzione è già rivolta al futuro: gli organizzatori stanno infatti lavorando per portare nella Capitale un vero e proprio Gran Premio Storico di Formula 1, con l’EUR candidato a diventare il cuore di un circuito urbano di livello internazionale.

Grand Prix Storico Roma: un evento che continua a crescere

La quinta edizione rappresenta un importante traguardo per una manifestazione che negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel panorama degli eventi dedicati all’automobilismo storico.

Durante la conferenza stampa, Stefano Pandolfi, presidente dell’Associazione Orgoglio Motoristico Romano, ha ricordato il percorso compiuto dalla manifestazione, partita dai Fori Imperiali e oggi pronta a coinvolgere alcune delle location più prestigiose della città.

L’obiettivo è valorizzare la tradizione motoristica italiana e promuovere il patrimonio culturale legato all’automobile, coinvolgendo istituzioni, collezionisti, club storici e appassionati provenienti da tutta Italia.

Il sogno del 2027: una Formula 1 Storica all’EUR

Tra gli annunci più significativi emersi durante la presentazione c’è quello relativo al progetto di un Gran Premio Storico di Roma ispirato alle celebri gare storiche di Montecarlo.

L’idea è quella di realizzare un circuito urbano all’interno del quartiere EUR, in grado di ospitare monoposto storiche e vetture che hanno scritto la storia della Formula 1.

Secondo gli organizzatori, il percorso potrebbe svilupparsi lungo un tracciato spettacolare che dall’Obelisco Marconi arriverebbe fino al Palazzetto dello Sport, offrendo uno scenario unico nel panorama europeo.

Un progetto che potrebbe generare importanti ricadute economiche e turistiche per la città, attirando collezionisti, team e appassionati da tutto il mondo.

Le location del Grand Prix Storico 2026

Farnesina protagonista dell’apertura

La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno presso la Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Qui sarà allestita una mostra dedicata alle vetture storiche e ai mezzi d’epoca delle Forze dell’Ordine italiane, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy motoristico anche a livello internazionale.

Via Condotti nuova sede dell’evento

La grande novità del 2026 sarà rappresentata dall’arrivo del Grand Prix Storico nel cuore del centro storico di Roma.

Sabato 13 giugno, infatti, Via Condotti ospiterà per la prima volta una selezione di vetture storiche e monoposto da competizione che hanno segnato la storia dell’automobilismo sportivo dagli anni Trenta agli anni Ottanta.

Una cornice prestigiosa che unisce il fascino delle auto d’epoca all’eleganza di una delle strade simbolo del Made in Italy.

Gran finale all’EUR

La chiusura della manifestazione è prevista per domenica 14 giugno all’EUR, dove si svolgeranno esposizioni dinamiche, esibizioni e incontri dedicati al mondo della Formula 1 storica.

Saranno presenti collezionisti, club automobilistici e protagonisti del motorsport, in un contesto che punta già a diventare il laboratorio del futuro Gran Premio Storico di Roma.

Il sostegno delle istituzioni

Numerose le istituzioni presenti alla conferenza stampa.

La presidente dell’Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco, ha evidenziato il valore culturale e sportivo dell’iniziativa, ricordando come il primo Gran Premio di Roma risalga al 1925, pochi anni dopo la nascita dell’ACI.

Anche Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, ha sottolineato l’importanza degli eventi sportivi per l’attrattività della città, evidenziando le potenziali ricadute economiche di un futuro Gran Premio storico.

Sostegno è arrivato inoltre da Sport e Salute, dalla Regione Lazio e da EUR Spa, che ha confermato la propria disponibilità a collaborare allo sviluppo del progetto.

Motorsport e inclusione: spazio ai progetti sociali

Tra i temi centrali dell’edizione 2026 ci sarà anche quello dell’inclusione.

Nel corso della manifestazione saranno infatti presentati progetti dedicati all’accessibilità nello sport automobilistico, sviluppati insieme alla FISAP – Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali.

L’obiettivo è promuovere una cultura sportiva sempre più aperta, favorendo la partecipazione delle persone con disabilità alle attività legate al motorsport.

Roma punta a diventare capitale dell’automobilismo storico

Con il Grand Prix Storico 2026 e il progetto di una Formula 1 Storica nel 2027, Roma rafforza la propria candidatura a capitale internazionale dell’automobilismo storico.

Tra luoghi iconici, vetture leggendarie e un forte sostegno istituzionale, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più interessanti per gli appassionati di motori e per chi vuole scoprire un nuovo modo di vivere e raccontare la città attraverso la sua storia sportiva e culturale.