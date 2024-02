Grande Fratello: Alessio smaschera Greta, fine ai triangoli

Greta Rossetti e il Triangolo Amoroso a Casa: Sergio, Vittorio e Alessio

Greta Rossetti, reduce dalla rottura con Mirko Brunetti, ha deciso di creare un triangolo amoroso in Casa, mostrando interesse verso due concorrenti contemporaneamente. Inizialmente coinvolta con Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi, dopo l’uscita di quest’ultimo è subentrato Alessio Falsone come nuovo contendente.

“Se io so che piaccio a Sergio, non ci sto fuori 6 ore se siamo solo amici. Nessuno ha detto che tu hai una frequentazione o una storia. Siccome io voglio bene a Sergio e so che è coinvolto, io non mi metto a creare dinamiche, perché il suo interesse è più forte del mio. Io a Sergio voglio bene, non mi ci metto proprio, il suo perché è più forte del mio“

Le Dinamiche del Triangolo: Greta, Sergio e Alessio

Greta ha manifestato interesse per Sergio per certi aspetti caratteriali, ma ha anche confessato di non essere attratta da lui. Nonostante ciò, trascorre molto tempo con lui e si mostrano affettuosità reciproche. Tuttavia, quando Sergio è lontano o dorme, si avvicina ad Alessio, definendolo quasi come un fratello, replicando lo stesso schema con Vittorio.

Mirko Brunetti e il Fastidio per Alessio: Perla e il Coinvolgimento Emotivo

Alessio Falsone ha rivelato di essere interessato a Greta, ma evita di intraprendere azioni verso di lei, considerando i segnali contrastanti della ragazza. D’altra parte, Mirko Brunetti non vede di buon occhio Alessio, sospettando un interesse reciproco tra lui e Greta. Dopo l’uscita di Mirko, Alessio ha chiarito che la felicità di Perla Vatiero è la sua priorità, mostrandosi disponibile a ritirarsi se necessario, senza secondi fini.

