Grande Fratello: Angelica e Mirko contro le critiche su TikTok

Angelica Baraldi e Mirko Brunetti, ex concorrenti del Grande Fratello, hanno deciso di rispondere ironicamente alle critiche ricevute su TikTok. Il legame d’amicizia che li unisce è emerso dopo l’esperienza sotto i riflettori del reality show, e da allora condividono numerosi momenti insieme. Recentemente, Mirko ha attirato polemiche per il suo ritorno con Perla, suscitando diverse reazioni nel pubblico.

La risposta ironica dei due ex gieffini a una critica infondata

In risposta a un commento che li accusava di agire per denaro e visibilità, Angelica e Mirko hanno pubblicato un divertente video su TikTok. Insieme a Riccardo, fidanzato di Angelica, hanno ballato sulle note di un brano spagnolo, creando un momento esilarante. Quando il video è diventato virale e ha ottenuto milioni di visualizzazioni, Angelica ha deciso di rispondere alle critiche ricevute nei commenti. Un utente ha messo in dubbio la lealtà di Mirko verso Perla, ma la ex concorrente ha difeso il suo amico, sottolineando l’importanza di essere presenti per chi si ama in momenti difficili. Altre critiche riguardavano la presenza di Riccardo nei video, con supposizioni riguardo a un compenso per le sue apparizioni. Angelica ha scherzato sul fatto che il fidanzato fosse stato pagato anche per la sorpresa fatta durante una puntata, aggiungendo ironicamente che il suo “cachet” era aumentato considerevolmente.