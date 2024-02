Grande Fratello: Nominati, Eliminato e Possibile Ritorno di Mirko

Grande Fratello: La festa dei veterani e la pace tra Beatrice e Massimiliano

La 35esima puntata del Grande Fratello è iniziata con una clip che riassume i cinque mesi che i veterani hanno trascorso nella Casa di Cinecittà. Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno deciso di organizzare una festa per celebrare questo lungo periodo insieme. I due hanno assicurato che la pace tra loro potrebbe essere finalmente stabilita, tanto che si sono scambiati alcuni sorrisi.

Greta Rossetti e il suo nuovo triangolo amoroso

Il conduttore Alfonso Signorini ha poi puntato l’attenzione su Greta Rossetti, che sta cercando di creare un nuovo triangolo amoroso. Tuttavia, il tutto non ha convinto molto, tranne per il momento in cui Sergio ha sconfitto Vittorio. Successivamente, Signorini ha regalato a Beatrice un momento emozionante, facendo entrare nella Casa di Cinecittà Fiordaliso, che le ha dato tutto il suo sostegno.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: una situazione amorosa in sospeso

La puntata è proseguita con la storia di Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Signorini continua a puntare su questa situazione amorosa, anche se non ci sono stati sviluppi eclatanti. Nonostante ciò, c’è una parte del pubblico che attende con ansia gli sviluppi. Perla ha dichiarato di pensare molto a Mirko e di sentire la sua mancanza. Non sa ancora cosa accadrà con Brunetti, ma ha bisogno di vivere la loro situazione lontano dalle telecamere. Signorini ha annunciato che Mirko entrerà nella Casa di Cinecittà nella puntata di San Valentino, il 14 febbraio, e potrà restare qualche giorno con Perla.

Grande Fratello: Fiordaliso e il messaggio dell’intelligenza artificiale

La puntata ha proseguito con un momento particolare protagonista di Fiordaliso. La produzione ha creato un messaggio che una giovane Fiordaliso ha inviato (immaginariamente) alla Fiordaliso di oggi, utilizzando l’intelligenza artificiale. Il momento ha commosso la cantante e anche i suoi ex coinquilini. La giovane Fiordaliso si è detta orgogliosa di quello che è diventata oggi. Anche Signorini non ha trattenuto le lacrime.

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: un’amicizia o qualcosa di più?

Signorini ha poi focalizzato l’attenzione sul rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Il gieffino calabrese sembra opprimere un po’ la sua amica e molti credono che ci sia un sentimento che va oltre l’amicizia da parte di lui. Anita ha ammesso di non aver mai percepito un interesse diverso da parte di Giuseppe.

Perla Vatiero e la visita di sua sorella Loana

È poi arrivato il momento in cui Perla ha potuto rivedere sua sorella Loana, a cui è molto legata. La ragazza le ha fatto sapere che tutta la famiglia è orgogliosa di lei e che il padre è rinato vedendola nella Casa di Cinecittà. Loana ha chiesto a Perla di portare a casa la vittoria.

Grande Fratello: L’eliminazione di Vittorio Menozzi

Come anticipato, Signorini ha parlato della rottura improvvisa del rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Il discorso del modello, anche questa sera, ha fatto acqua da tutte le parti e il pubblico non si fida più. È poi arrivato il momento di chiudere il televoto. I primi a potersi rilassare sono stati Beatrice e Federico.

Signorini ha dedicato un momento di questa puntata all’amicizia tra Beatrice e Stefano. Un rapporto solido che ha conquistato il pubblico che sostiene l’attrice. Sono stati attimi di tensione per i telespettatori prima di scoprire il risultato del televoto.

L’eliminato della 35esima puntata del Grande Fratello è stato Vittorio Menozzi con il 20% dei voti (Beatrice 30%, Federico 29%, Stefano 21%). Sembra che il modello abbia pagato caro il suo voltafaccia nei confronti di Beatrice, visto che finora era riuscito a superare tutti i televoti. I fan dell’attrice non perdonano.

I gieffini sono rimasti spiazzati da questo risultato. Tuttavia, sono stati loro stessi a mandare Vittorio al televoto più volte. Prima di andare via, Vittorio ha abbracciato Beatrice. Dopo averlo nominato, i gieffini hanno persino pianto e dato la colpa a Beatrice. L’attrice ha sottolineato che Vittorio è uscito dal gioco perché loro l’hanno mandato al televoto.

Furiosi perché consapevoli che Beatrice ha il controllo delle decisioni finali, si sono scagliati contro di lei. In particolare, Perla Vatiero le ha riservato un trattamento ingiusto, attaccandola pesantemente. Simona ha cercato di far riflettere tutti sulle ragioni di Beatrice.

