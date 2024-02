Grande Fratello: Nominati, Eliminato e Ritorno di Mirko

Grande Fratello: Mirko torna nella Casa, Beatrice e il branco

Nella 36esima puntata del Grande Fratello, trasmessa proprio il giorno di San Valentino, sono stati protagonisti momenti romantici ma anche litigate e confronti. Alfonso Signorini ha dato il benvenuto a Mirko Brunetti, ex concorrente del reality show, che è tornato nella Casa di Cinecittà come ospite per alcuni giorni. Prima del suo ingresso, però, il conduttore ha rassicurato tutti sulla salute di Giuseppe Garibaldi, assicurando che il gieffino calabrese sta bene.

Dopo il malore avuto da Giuseppe, è stato deciso che resterà fuori dalla Casa per qualche giorno per effettuare i necessari controlli medici. Durante la puntata, Alfonso si è collegato con Vittorio Menozzi, il concorrente eliminato attraverso il televoto nella scorsa puntata. Ma prima di tutto ciò, si è scatenata una forte discussione all’interno della Casa di Cinecittà, che ha coinvolto anche Alfonso Signorini, finito nella bufera per la sua posizione spietata nei confronti di Simona Tagli. Successivamente, Mirko è entrato nella Casa come ospite e si è schierato dalla parte di Beatrice, dichiarando di sentire la sua mancanza.

Mirko è tornato nella Casa di Cinecittà, ma il suo ingresso è stato preceduto da uno scherzo organizzato da Alfonso Signorini. Inizialmente, ha fatto credere ai concorrenti che sarebbe entrato un nuovo concorrente, un calciatore argentino. Ma alla fine è stato Mirko ad accogliere i gieffini nel Tugurio, insieme a Letizia Petris e Grecia Colmenares, che hanno partecipato al gioco di Alfonso. Durante la puntata, Mirko avrà l’opportunità di trascorrere del tempo da solo nel Tugurio con Perla Vatiero e di rivedere gli altri concorrenti nella Casa. Nel frattempo, Perla è rimasta con gli altri gieffini nel salotto.

Grande Fratello: il risultato del televoto, Stefano il meno votato

Durante la puntata, è stato mostrato un video della giornata trascorsa dai concorrenti al ristorante durante la loro gita fuori dalla Casa. Nel video si è potuto vedere un gruppo di concorrenti che si è scagliato contro Beatrice Luzzi. Una scena pietosa, che ha portato i gieffini a cercare di giustificarsi in diretta.

La puntata è proseguita con una sorpresa per Anita Olivieri, che ha potuto riabbracciare e baciare in diretta il suo misterioso fidanzato, Edoardo, finalmente svelato al pubblico. Successivamente, Rebecca Staffelli ha annunciato di aver ricevuto una segnalazione riguardante Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, fratello di Greta. Monia ha confermato di avere una frequentazione con Joseph.

È arrivato poi il momento di scoprire il risultato del televoto. Beatrice Luzzi è stata la prima a salvarsi, mentre Stefano Miele è stato il meno votato con il 10% dei voti. Non è stato eliminato, ma diventa il primo candidato all’eliminazione con il prossimo televoto. Maddaloni, invece, è rimasto soddisfatto del risultato. Anche Perla Vatiero si è mostrata felice per l’esito del televoto, essendo molto amica di Marco. Tuttavia, i fan di Beatrice si trovano spesso in difficoltà, poiché devono dividere i voti tra lei e i suoi amici. Inoltre, Stefano tende a esprimere le sue opinioni durante la giornata, ma quando si tratta di parlare in puntata, si tira indietro, cosa che infastidisce molti.

GF, nomination: chi è finito al televoto a eliminazione

Stefano è finito automaticamente al televoto a eliminazione. Insieme a lui, sono stati nominati Beatrice, Sergio e Grecia. È evidente la strategia del gruppo, che ha cercato di mandare nuovamente al televoto Beatrice, sapendo della presenza di Stefano. Durante le nomination, Paolo ha deciso di farsi i capelli da Simona Tagli per ottenere una sorpresa: una notte nella Suite con Letizia.

About The Author