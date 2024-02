Grande Fratello: Sergio critica Greta mentre Alessio promuove la civiltà

Grande Fratello: Greta Rossetti e il suo triangolo amoroso

La situazione al Grande Fratello si fa sempre più critica, nonostante le nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi. L’obiettivo era introdurre un nuovo concorrente per far riflettere gli altri sulla loro condotta, ma sembra che le cose non stiano andando come previsto. Nel frattempo, Greta Rossetti sta cercando in tutti i modi di creare un triangolo amoroso, ma Sergio D’Ottavi ha agito in anticipo.

Beatrice Luzzi, la protagonista indiscussa

Beatrice Luzzi è senza dubbio la protagonista di questa edizione del Grande Fratello. Senza di lei al centro della scena, è difficile creare dinamiche che intrattengano il pubblico. Dopo il suo sfogo contro il conduttore e la produzione, si sta cercando una soluzione. E sembra che questa soluzione sia legata ai rapporti che Greta sta instaurando nella Casa di Cinecittà.

Greta si è avvicinata molto sia a Vittorio Menozzi che a Sergio D’Ottavi. Mentre Vittorio sembra essere coinvolto nel gioco, Sergio sembra puntare ad altro. Molti telespettatori sperano che D’Ottavi non cada nella rete di Greta.

Il segreto di Vittorio e Beatrice

Recentemente è emerso un “segreto” che Vittorio e Beatrice sembravano custodire. Senza alcuna delicatezza, Menozzi lo ha rivelato a Greta, che a sua volta ha creato un caso. Nel frattempo, Sergio ha festeggiato il suo compleanno e Vittorio si è dichiarato a Greta.

Fino a poco tempo fa, Vittorio sottolineava che tra lui e Greta poteva esserci solo un rapporto fraterno, supportato da Beatrice. Ma ora che Beatrice non è più al suo fianco, Vittorio ha dovuto trovare un’altra strada per restare nel gioco, soprattutto perché è attualmente al televoto e rischia molto.

Greta considerava Vittorio come un fratellino e non sembrava interessata a Sergio. Ma le cose sono cambiate in pochi giorni. Greta ha confessato a Letizia Petris di essere indecisa tra i due. Tuttavia, Sergio ha smontato prontamente questa indecisione al Grande Fratello, dimostrando di non voler entrare in queste dinamiche folli.

“Sento che per me è difficile, vuoi o non vuoi è difficile. Vuoi o non vuoi… l’unico modo per facilitarmi è vivermela”, ha detto Greta a Sergio. Ma D’Ottavi ha subito smontato le sue parole, ricevendo un applauso dal pubblico presente:

“Ancora con questo vuoi o non vuoi? Hai creato un triangolo che non esiste, perché le amicizie non creano triangoli, non creano dinamiche e poi perché…”

Non si sa come sia andata a finire la conversazione, ma è chiaro che Sergio non ha alcuna intenzione di entrare nel triangolo amoroso che Greta e Vittorio stanno cercando di creare.

Alessio Falsone salva il compleanno di Sergio

Il nuovo arrivato Alessio Falsone sta conquistando consensi. Ieri sera, quando ha visto che Sergio stava ballando da solo nel giardino della Casa, ha chiamato gli altri concorrenti. Mostrando empatia e rispetto, Alessio si è rivolto soprattutto a Greta e Vittorio, i protagonisti del triangolo amoroso.

Greta e Vittorio sembravano perplessi di fronte all’appello di Falsone, mentre Perla Vatiero si è dichiarata troppo stanca per unirsi a loro.

“Posso chiedervi se venite a fare due passi di danza con Sergio? È il suo compleanno e sta ballando da solo! Se fosse il tuo compleanno, non ti dispiacerebbe? Andiamo tutti! Cinque minuti, facciamo il giro e poi ce ne andiamo. Gli altri sono già fuori, manchiamo solo noi”, ha detto Alessio.

Un gesto molto apprezzato da Alessio, che ha dimostrato di comprendere l’importanza di essere sensibili verso gli altri concorrenti.

