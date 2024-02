Grave incidente: ragazzo cade dal terzo piano della scuola ad Ancona

Incidente all’Istituto Superiore Savoia-Benincasa di Ancona: Ragazzo di 14 Anni Precipita dal Terzo Piano

Un grave incidente ha scosso l’Istituto Superiore Savoia-Benincasa di Ancona, dove un ragazzo di soli 14 anni è precipitato dal terzo piano dell’edificio. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la polizia locale, che hanno avviato le indagini per comprendere le dinamiche di quanto accaduto. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un gesto volontario.

Il ragazzo è vigile e in questo momento viene sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso nel pronto soccorso dell’ospedale di Ancona.

Incidente durante la Ricreazione: Il 14enne Precipitato da una Finestra dell’Aula

L’incidente si è verificato durante l’orario di ricreazione, quando di norma non sono presenti docenti all’interno delle aule. Il giovane 14enne sarebbe precipitato da una finestra della propria aula, finendo per cadere su un terrapieno erboso che ha in parte attutito l’impatto della caduta. Al momento, si cerca di fare luce su quanto accaduto e di comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Proseguono le Indagini sull’Incidente: Nessuna Ipotesi Esclusa

Le autorità competenti stanno continuando le indagini sull’incidente avvenuto all’Istituto Savoia-Benincasa di Ancona, mantenendo aperte tutte le ipotesi al fine di fare piena luce sulla dinamica dei fatti. La comunità scolastica e l’intera città sono in attesa di ulteriori sviluppi e di notizie sulle condizioni di salute del giovane coinvolto nell’incidente. Resta alta l’attenzione su questo drammatico episodio che ha scosso la tranquillità di tutti.

Fonte: ANSA

