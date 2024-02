Grave incidente stradale coinvolge ragazzo di 16 anni

Incidente stradale ad Avellino: grave un sedicenne di Monteforte Irpino

Un sedicenne di Monteforte Irpino è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del “Moscati” di Avellino a seguito di un incidente stradale avvenuto nel centro della città. L’incidente, che ha coinvolto la minicar guidata dal giovane e un’altra auto, si è verificato all’una di notte. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre il sedicenne e un ventenne avellinese che viaggiava con lui.

Il recupero dei giovani coinvolti nell’incidente

I soccorritori hanno lavorato per estrarre il sedicenne di Monteforte Irpino e il suo passeggero dalle lamiere dei veicoli coinvolti nell’incidente. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza al “Moscati” di Avellino per ricevere le cure necessarie. Le condizioni del sedicenne sono state descritte come gravissime, mentre sembra che il ventenne avellinese non abbia riportato ferite gravi.

Aggiornamenti sull’incidente ad Avellino

Le indagini sono in corso per determinare la dinamica dell’incidente e le cause che lo hanno provocato. Al momento, le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato allo scontro tra i due veicoli. È fondamentale attendere ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti per comprendere appieno quanto accaduto in questa tragica vicenda.

About The Author