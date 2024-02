Gregoraci perde le staffe a TvTalk: la sua uscita evitabile in un video imbarazzante

Elisabetta Gregoraci: Polemica a TvTalk

Durante la puntata di TvTalk andata in onda sabato 17 febbraio 2024 su Rai Tre, Elisabetta Gregoraci ha attirato l’attenzione per un comportamento controverso che ha scatenato una serie di critiche e commenti sui social. La conduttrice calabrese era collegata insieme ai colleghi Gigi e Ross per discutere del programma “Mad in Italy”, il quale non sta ottenendo i risultati sperati con uno share del 4.9% e una media di 850 mila spettatori a puntata.

Parte della critica televisiva ha stroncato sia il programma che l’operato di Elisabetta Gregoraci. In particolare, la giornalista Grazia Sambruna, conosciuta per le sue recensioni taglienti sul Corriere della Sera, ha espresso più volte giudizi negativi sulla showgirl e sul programma. Anche lei è stata ospite a TvTalk, dove si è verificato un acceso confronto con la conduttrice.

Lo Scontro con Grazia Sambruna

Durante la trasmissione, Sambruna ha scherzato riguardo alle sue recensioni poco lusinghiere su Elisabetta Gregoraci, ma la situazione è presto degenerata. Mentre si discuteva del caso Geolier a Sanremo e delle critiche ricevute dal cantante, Sambruna ha fatto un commento che ha scatenato la reazione della Gregoraci. Quest’ultima ha replicato in modo acceso, interpretando in maniera strumentale una battuta ironica della giornalista.

“Non mi aspetto nulla, vado avanti lo stesso. Il fatto che tu dica che non promuovi ancora prima di vedere la puntata fa capire realmente che non sei oggettiva nel dare giudizi”, ha dichiarato Elisabetta Gregoraci in modo polemico, ignorando il tono scherzoso di Sambruna.

La Chiusura Ironica di Grazia Sambruna

Sambruna ha cercato di stemperare la tensione con un tono ironico, sottolineando che le sue recensioni non dovrebbero essere motivo di preoccupazione per Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, la conduttrice calabrese è apparsa visibilmente infastidita, evidenziando un’escalation evitabile di tensioni durante il dibattito televisivo.

